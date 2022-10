A la Roche-sur-Yon, on expose 200 espèces de champignons ce week-end

Et si vous profitiez des vacances et du beau temps pour partir aux champignons ? C'est la saison si vous vous promenez en forêt. Mais il n'est pas toujours simple de les reconnaitre, et savoir lesquels sont comestibles. Ce week-end se tient à la Roche-sur-Yon, en Vendée, le salon du champignon, organisé par la société mycologique. Ce samedi, beaucoup de curieux et de professionnels sont venus en apprendre plus sur ces fruits de la forêt, et aussi s'échanger des bons plans.

ⓘ Publicité

Mycophiles et mycophages

Dans son bocal, Gérard Herbreteau, président de la société mycologique de la Roche-sur-Yon, expose fièrement une forme molle et et à l'aspect spongieux. "Attention, ça sent fort !" prévient-t-il en ouvrant le bocal. Un clathre rouge, qu'on appelle aussi cœur de sorcière, répertorié avec 200 autres espèces de champignons à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, à la Roche-sur-Yon. De quoi faire le bonheur des mycophiles, les passionnés de champignons.

Pour Paul et Philippe, deux "mycophages", des mangeurs de champignons comme ils aiment se surnommer, il n'y a pas de secret : pour trouver, il faut avoir l'œil. "Il y a une forêt aux Herbiers, le problème c'est qu'elle est privée, confie Paul. Je m'y suis aventurée une fois." "--On y va en tenue de camouflage !", plaisante Philippe.

Au premier plan, une amanite tue-mouches, un champignon très toxique. © Radio France - Léonie Cornet

En dehors du partage des bons spots, le salon est aussi là pour en apprendre plus sur les champignons, et notamment savoir s'ils sont comestibles ou pas. Sur le salon, trois étiquettes différentes : vert pour comestible, jaune pour comestible sans que cela soit vraiment conseillé, rouge pour toxique. "Je trouve cela important, et puis la nouvelle génération ne s'intéresse pas aux champignons." renchérit Paul.

4.600 espèces en Vendée, 200 exposées

Et pourtant, parmi les nombreux retraités qui se pressent ici, deux jeunes de 26 et 27 ans arpentent les allées, Héléna et Kévin, carnets à la main. "On est tous les deux pharmaciens, et pour améliorer notre formation, et voir encore plus de champignons, on vient ici parce qu'on n'en voit pas souvent à la pharmacie, explique Héléna. C'est important pour informer au mieux ceux qui viennent nous poser des questions." Héléna rappelle qu'en cas de doute, mieux vaut demander conseil en pharmacie avant de se cuisiner une poêlée forestière.

Il existerait 4.600 espèces de champignons en Vendée selon certains passionnés rencontrés sur le salon. 200 d'entre elles sont exposées cette année sur le salon de la Roche-sur-Yon, c'est 100 de moins que l'année dernière. Et pour Gérard Herbreteau, le président de la société mycologique de la Roche-sur-Yon, c'est en partie à cause du manque de pluie : "Il faut de l'humidité dans le sol et une hygrométrie positive, explique-t-il. Les champignons ont deux ennemis : la très grande sécheresse et le gel."

Le salon du champignon de la Roche-sur-Yon se tient jusqu'à 18 heures ce dimanche soir, à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. L'entrée coûte trois euros. Et si vous habitez plutôt en Loire-Atlantique, sachez qu'il y a une exposition entièrement dédiée au champignon à l'école de la Pierre-Attelée à Saint-Brévin ce samedi et ce dimanche 29 et 30 octobre, l'entrée est libre et gratuite.