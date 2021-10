A La Rochelle, un festival mélange justice et cinéma

La 11ème édition du festival Justice et cinéma se déroule à La Rochelle, sur le thème de "défendre l'indéfendable". Des films et des débats sont organisés pendant deux jours.

Peut-on défendre l'indéfendable ? C'est la grande question qui anime le festival Justice et cinéma, qui se déroule à La Rochelle les 1er et 2 octobre. Deux débats autour de ce thème sont programmés, en plus des 25 films projetés au cinéma CGR Dragon sur le port de La Rochelle.

"La justice est obscure pour beaucoup"

Les questions fusent, dans la salle de cinéma, alors que la projection du documentaire sur le tueur en série Emile Louis vient de se finir. "Comment devient-on avocat ?", "Pourquoi les avocats portent des robes ?", "Vous gagnez combien ?"... Ce sont les interrogations de lycéens : trois classes sont venues assister à la projection.

"C'est le but de notre initiative", se félicite Jean-Marie Digout, l'avocat rochelais qui a co-créé le festival. "On se rend compte qu'il y a de nombreux clichés sur notre profession, et on veut éclairer les gens" C'est aussi pour cela que l'avocat versaillais Etienne Madranges a accepté l'invitation de participer aux débats. "La justice est obscure pour beaucoup", explique-t-il. "Pourtant elle est omniprésente dans notre quotidien : films, séries, mais aussi faits divers et grands procès dans les médias..."

Expliquer que défendre, ce n'est pas défendre les faits ou l'acte commis mais défendre la personne, c'est important de le rappeler." Christine Teisseire, avocate et présidente du festival Justice et cinéma

Si certains lycéens dans la salle s'interrogent sur "comment on devient un avocat", ce n'est pas le cas de Laura : "Ca ne me donne pas du tout envie, justement parce que je ne voudrais jamais être à la place d'un avocat qui doit défendre l'indéfendable !"

Le second débat est organisé samedi 2 octobre à 14h, avec des ténors du barreaux qui ont notamment défendu Nordahl Lelandais ou Francis Heaulme.