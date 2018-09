HM 14. C'est le nom de code du "Pou du ciel", sorti du cerveau génial du Charentais-Maritime Henri Mignet. Un petit avion facile à construire, et très sûr, mais détesté par les autres avionneurs qui ont tout fait pour l'empêcher de voler. A La Rochelle, une exposition vient réparer une injustice.

La Rochelle, France

Dans l'atrium de la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle, vous êtes accueilli par un petit coucou qui ne paie pas de mine. 3,50m de longueur, 6m d'envergure. Et pourtant, c'est un phénomène, le "Pou du ciel", inventé en 1934 par un touche-à-tout de talent, Henri Mignet, dont les initiales donnent son vrai nom à l'appareil: HM 14, le "Pou du ciel" étant le quatorzième prototype sorti du cerveau de son créateur.

Devant cet appareil, ancêtre de l'ULM, le petit-fils de l'inventeur, Alain Mignet, ne cache pas sa fierté, intarissable sur son aïeul Henri, dont il occupe toujours la maison à Saint-Romain-de-Benet, près de Saintes (Charente-Maritime). Lors de son premier vol en 1934, cet avion était parmi les plus sûrs au monde, souligne Alain Mignet: "Henri a voulu créer un avion au pilotage instinctif. On pourrait même dire plutôt une conduite", comme pour une voiture.

Henri Mignet a une vingtaine d'années durant la Première guerre mondiale. Spécialiste des télécommunications, il se lit avec les pionniers de l'aviation, et prend le virus. - Photo tirée de l'exposition du FAR (Fonds audiovisuel de recherche)

Un avion pour ceux qui ne savent pas piloter

Une volonté née d'un accident, quelques années plus tôt: "Avec le HM 8, son huitième prototype, il a subi un décrochage, après un virage serré au décollage" raconte Alain Mignet. "Trop basse vitesse. Il a tout cassé. Il a compris que l'avion classique était dangereux si on ne pilotait pas correctement. Et lui, il n'était pas bon pilote. Il voulait voler comme un oiseau, sans y penser."

Les oiseaux, Henri Mignet les a beaucoup étudiés pour accoucher de son "Pou du ciel". Trouvaille géniale de l'inventeur saintongeais: créer un biplan aux deux ailes décalées, la première un peu plus haute que la seconde située à l'arrière. Ce qui crée un effet Venturi entre les deux ailes, et améliore très sensiblement la portance de l'appareil, interdisant pratiquement le décrochage.

Un avion facile à construire, à piloter, et même à déplacer... Avec Henri Mignet (et sa femme dans le side-car), tout le monde devait pouvoir voler. - Photo tirée de l'exposition du FAR (Fonds audiovisuel de recherche)

Mais l'ambition d'Henri Mignet, c'est aussi de partager son invention. C'est ce qu'on retrouve dans le surnom de l'appareil: selon son inventeur le "Pou du ciel" avait pour vocation de coloniser les airs. "Il a voulu faire une aviation pour tous", confirme Françoise Mamolart, bénévole du FAR, le Fonds audiovisuel de recherche, et commissaire de la première grande exposition consacrée à l'inventeur saintongeais.

Henri Mignet faisait de l'open source avant l'heure. Il a mis tous ses plans à disposition de ceux qui voulaient construire leur avion. Donc il y a eu des "Pous du ciel" un peu partout dans le monde. - Françoise Mamolart, commissaire de l'exposition

Des plans réunis dans un ouvrage publié en 1935: "Le sport de l'air. comment j'ai construit le Pou du ciel." Un livre devenu mythique dans le petit monde de l'aviation, et qui à l'époque avait connu un succès planétaire, avec des traductions en anglais, russe et même tchèque.

Henri Mignet en famille devant son "Pou du ciel". Sa femme Annette était la "manageuse" de l'inventeur, soutien sans faille jusqu'à ce qu'Annette soit assassinée à Saint-Romain-de-Benet en 1944. - Photo tirée de l'exposition du FAR (Fonds audiovisuel de recherche)

Ses ennemis lui ont coupé les ailes

L'occasion surtout de se faire beaucoup d'ennemis. "Ça ne plaisait pas à ceux qui payaient très cher un avion, note Alain Mignet, et pour qui voler était une façon de s'afficher. Et il était inadmissible de voir le pékin moyen voler tout seul." Sans oublier les militaires, soucieux d'entretenir le mythe du pilote, qui à son retour sur Terre "avait mis sa vie en danger".

Résultat: une campagne de presse négative, alimentée par les 14 accidents mortels de "Pous du ciel" trafiqués par leurs constructeurs. En France, l'avion ne décrochera jamais son certificat de navigabilité pour une fabrication industrielle. Et les tentatives d'Henri Mignet pour le produire en série aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine et même au Japon n'aboutiront pas. En 1965, l'inventeur meurt du cancer.

20 ans après la mort d'Henri Mignet, son fils et ses petits-enfants créent une entreprise en Charente-Maritime pour fabriquer des ULM reprenant les idées de leur aïeul. La société tiendra 20 ans. © Radio France - Julien Fleury

Les descendants reprennent le flambeau

Mais la saga familiale ne s'arrête pas là! 20 ans plus tard, l'un des fils d'Henri Mignet et plusieurs petits-enfants remontent une société aéronautique en Charente-Maritime. Ils créent des ULM en reprenant les idées du patriarche, et notamment ces deux ailes décalées qui apportent tant de sécurité. Nouveau succès d'estime, nouvel échec commercial.

"Je me suis cru entrepreneur", se remémore avec une pointe d'amertume Alain Mignet, qui dirigeait l'entreprise à l'époque. "Mon entreprise a duré vingt ans quand même. Mais il fallait peut-être oser davantage, investir..." Alain Mignet qui n'a pas totalement perdu espoir de relancer l'aventure: "un jour peut-être, on ne sait jamais!"

Une expo pour réparer l'injustice

Il y a quatre ans, Alain Mignet découvre par hasard les archives de son grand'père, qu'il confie au Fonds audiovisuel de recherche à La Rochelle, pour les numériser. Leur beauté subjugue les bénévoles du FAR comme Françoise Mamolart: "Henri Mignet faisait ses photos lui-même, il les développait lui-même. Il a même fabriqué des appareils photos. Il a filmé toutes les phases de son ingéniosité, de construction de ses prototypes."

L'exposition du FAR s'appuie sur les photos d'une "qualité exceptionnelle" réalisées par Henri Mignet, mais également sur des croquis de l'inventeur. - Photo tirée de l'exposition du FAR (Fonds audiovisuel de recherche)

Face à ce fonds d'une "qualité exceptionnelle", amélioré des croquis de l'inventeur, le projet d'exposition s'impose rapidement. Enfin la reconnaissance, se réjouit Alain, le petit-fils: "Lorsque j'ai franchi les portes du FAR avec une caisse de plaques de verre et négatifs, je ne m'attendais pas du tout que cela déboucherait sur une exposition très bien montée. Et donc ça fait chaud au cœur!"

Une façon également de réparer une injustice de l'histoire. Cette exposition est à retrouver à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle jusqu'au 2 octobre. A voir ensuite du côté du Cloître des carmes Jonzac, du 20 novembre au 4 décembre. En attendant de voyager à travers la France, et peut-être même l'Europe.