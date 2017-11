A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Du cacao, de la gourmandise, une Sainte-Catherine, de beaux cailloux et de beaux marchés ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Salon du Chocolat au Château des Izards à Coulounieix-Chamiers, ce week-end

Vous voulez vous muscler sans pour autant vous échiner à faire de la musculation ? Parfait ! Courez dès samedi au château des Izards à Coulounieix-Chamiers ; vous ne manquerez pas de repartir avec une belle tablette de chocolat dans le ventre… Le thème de la santé a été retenu pour la 9ème édition de ce salon « La folie chocolat », car on se pose nombre de questions… Le chocolat fait-il grossir ? Quelle différence existe-t-il entre un produit acheté en grande surface et celui que vous trouvez chez un artisan chocolatier ? Clémence Laurière, diététicienne, interviendra pour contrecarrer les nombreuses idées reçues autour de cet or noir, venu tout droit du pays Maya. De plus, les nombreux chocolatiers présents élaboreront pour l’occasion un produit qui mêlera un cacao de grande origine à une épice, que ce soit gingembre, cannelle ou encore poivre du Sichuan. Vous serez ainsi sensibilisé à l’aspect médicinal de la dégustation. Enfin un spectacle, intitulé « Les 101 contes de la Forêt noire », vous sera proposé samedi et dimanche à 16h30. Le salon « La folie chocolat » attend les gourmands ce week-end au Château des Izards à Coulounieix-Chamiers, de 10h à 18h, et l’entrée est gratuite.

Salon du goût et de la gourmandise, samedi à Montignac

Depuis plus de 50 ans, la Foire de la Sainte-Catherine est organisée à Montignac. Mise en place à l’origine pour célébrer les métiers anciens et les catherinettes, elle a évolué au fil des ans pour accueillir de nouvelles animations et de nouveaux stands. L’an dernier, cette Foire de Sainte-Catherine s’est réorientée en une journée de la gastronomie, de la gourmandise et de la tradition. Suite au franc succès de la première édition, voici la 2ème qui se profile à l’horizon, en partenariat avec la Confrérie du Miel et des Abeilles du Périgord, et en présence des Masterchefs Philippe Mesuron et Philippe Escaich. De 10h à 17h, tous deux animeront des ateliers culinaires et réaliseront différentes recettes autour des produits IGP Foie Gras Périgord, dans une cuisine mobile extérieure spécialement aménagée pour cette occasion. De leur côté, les deux artisans pâtissiers de Montignac vous feront déguster leur tarte géante aux noix, miel et pommes. Quant aux confréries du goût d’Aquitaine présentes, elles ne manqueront pas de défiler en fanfare dans les rues de la commune. La 2ème édition du Salon du goût et de la gourmandise vous attend samedi à Montignac.

Eymet fête la Sainte-Catherine, dimanche

La fête de la Sainte-Catherine a toujours représenté un moment fort dans la vie des Eymétois. Organisée par le Comice Agricole du Canton d’Eymet, elle se déroulera ce dimanche, de 9h à 16h. Sur le Boulevard National : marché du véhicule d’occasion, marché aux arbres et aux plantes, exposition de matériel agricole neuf et ancien, expo-vente de matériel de motoculture… Sous la Halle aux Veaux et sous les chapiteaux installés pour l’occasion, on trouvera la « mini-ferme d’Aimée-la-jolie-vache » avec moutons, chèvres, poneys, ânes, un espace de jeux pour les enfants et un atelier de fabrication de décorations de Noël animé par l’association Les Fleurs d’Eymet. Ceux qui souhaitent déjeuner sur place auront à disposition un marché de producteurs locaux en lien avec l’autre événement de la journée : la fabrication et la dégustation festive de soupes ! A partir de 9h, des chefs de marmite prépareront et mijoteront des potages concoctés avec tous les volontaires et pourvoyeurs de légumes non calibrés, de ceux qu’habituellement on se refuse à vendre ou à cuisiner mais qui cette fois, seront mis en valeur, après collecte auprès des commerçants et sur le marché du jeudi. Enfin des attractions foraines seront proposées le long du Boulevard National tout au long du week-end.

Minéraux, fossiles et bijoux à Bergerac, ce week-end

« Hexagone Minéral » organise la première édition de ce salon. Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés se déroulera à l'Espace René Coicaud, situé 13, rue Sergent Rey à Bergerac. Près de 20 exposants professionnels et amateurs venant de France et de l’étranger présenteront au public des merveilles de la Terre du monde entier pour le plus grand plaisir des néophytes et pour satisfaire les exigences des collectionneurs les plus avertis. Les visiteurs pourront découvrir le monde féérique des cristallisations naturelles si riches en formes et en couleurs en provenance des quatre coins de France mais aussi de l'étranger. Les minéraux français seront à l'honneur avec une sélection de spécimens de qualité sur de nombreux stands. Vous aurez par exemple le plaisir de contempler les célèbres fluorines bleues du Tarn ou encore des quartzs et goethites très esthétiques de ce même département. Pendant tout le week-end, exposants et organisateurs pourront répondre à vos questions pour satisfaire au mieux votre curiosité et vous remplir d'émerveillement. Une expertise gratuite sera aussi proposée à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Tarif visiteurs : 3 € pour les plus de 16 ans ; gratuit pour les moins de 16 ans et les personnes handicapées.

Quelques marchés de Noël, ce week-end

Divers marchés de Noël sont organisés ce week-end. Sans que la liste soit exhaustive, en voici quelques exemples. Samedi à Jumilhac-le-Grand, salle de La pépite de 10h30 à 18h, avec 40 exposants et animations diverses, comme la venue du Père Noël à 11h30 et 15h. Samedi à Montpon-Ménestérol, à l’ancien gymnase de 11h à 18h, avec artisanat, gastronomie, bijoux et décorations. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h à Saint-Laurent-la-Vallée, à la salle des fêtes, avec une trentaine d’artistes et de producteurs, sans compter la présence du Père Noël (là aussi ?). Dimanche à Molières avec une vingtaine d’artisans vous proposant leurs peintures, décorations de Noël, broderies, bijoux, pâtés, etc. Enfin dimanche à Saint-Laurent-des-Bâtons de 10h à 18h à la salle des fêtes avec différents stands d’artisans et un atelier de création de jouets en bois pour les enfants.