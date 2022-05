PHOTOS - A La Villette, l'exposition très immersive et visuelle "Pop Air" attire les jeunes

L'exposition "Pop Air" à La Villette, à Paris, séduit un nouveau public : plus jeune, plus connecté aux réseaux sociaux.

Le premier espace et ses premières œuvres répondent totalement à la promesse de "Pop Air" : des ballons géants représentant des poissons colorés et lumineux et de petites piscines gonflables créant un sentiment de fontaines animées. L'exposition proposée par La Villette, à Paris, du 14 avril au 22 août 2022, se veut immersive. Elle conquis un public familial mais aussi, et moins attendu : de jeunes adolescents, adeptes des réseaux sociaux.

Cupid’s Koi Garden, l'oeuvre du studio australien ENESS. © Radio France - Lisa Guinic

Tous ont entendu parler de l'exposition "Pop Air" via les réseaux sociaux, Tik Tok et Instagram en tête. Ce qu'ils ont le plus vu défiler sur leurs écrans de téléphone : l'Hypercosmo, du collectif d'artistes italiens Italian Quiet Ensemble. Des images projetées au-dessus des têtes des visiteurs et des musiques presque psychédéliques dans les oreilles accompagnent les immenses bassins emplis de boules blanches.

"Plonger dans les nuages"

Anthéa s'immerge dans ce million de balles : "C'est très drôle, un peu bizarre aussi. Les couleurs sont très jolies. Une piscine à boules, c'est original." "C'est comme plonger dans des nuages", complète le jeune Lisandre. Et il s'agit bien du but recherché par le Balloon Museum qui a exporté le projet de Rome aux 5 000 m² parisiens de La Villette.

L'Hypercosmo, du collectif italien Italian Quiet Ensemble. © Radio France - Lisa Guinic

"C'était une volonté de créer une exposition amusante et fun, qui va permettre au public de vraiment jouer, interagir avec les pièces [artistiques] et rentrer dedans", raconte Léa Hodencq, la chargée de missions de La Villette.

On ne touche pas avec les yeux, ici on touche vraiment."

En plus de se prendre en photo avec et dans ses œuvres, à l'image du Balloon Street : de petites box aux couleurs monochromes qui créent des espaces pop et esthétiques, et toujours à travers cet art gonflable.

Aïna et Sophie prennent la pose pour alimenter leurs réseaux sociaux, sur l'oeuvre Balloon Street. © Radio France - Lisa Guinic

"J'adore le concept, je kiffe", s'extasie l'enthousiaste Camilia. Elle fait la queue pour prendre en photo son ami Jason, 17 ans, en-dessous d'un nuage formé à partir de ballons. Une photo qui servira de fond d'écran mais qui viendra aussi compléter la longue liste de clichés déjà postés en "stories" sur Instagram.

Communication via Tik Tok et Instagram

Quand on pose d'ailleurs la question à ces adolescents "comment avez-vous entendu parler de cette exposition ?", Aïna et Sophie répondent en cœur "Tik Tok, Instagram". Les réseaux sociaux ne déçoivent pas les deux jeunes filles : "C'est trop bien réalisé, on est trop contente", savoure Aïna.

Les visiteurs sont au rendez-vous pour s'essayer à l'exposition immersive "Pop Air". © Radio France - Lisa Guinic

Malgré le prix d'entrée à 18 € (14 € en tarif réduit et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans), "Pop Air" séduit sans aucun doute : 70 000 visiteurs déjà, deux semaines après le vernissage de l'exposition. Et ce succès passe notamment par ces réseaux sociaux, avec 5,5 millions de vues pour le hashtag "Pop Air" sur Tik Tok.