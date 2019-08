Le succès des cours de natation gratuits pour les plus jeunes cet été dans le Tarn-et-Garonne

L'opération "J'apprends à nager" s'est installée dans quelques communes d'Occitanie cet été pour initier les enfants à la baignade le plus tôt possible. À Lafrançaise, dans le Tarn-et-Garonne, une dizaine d'enfants ont pu en profiter à la piscine municipale.

C'est un chiffre alarmant : le nombre de noyades aurait doublé en seulement trois ans selon la fédération nationale des Sapeurs-Pompiers. Et forcément, c'est durant l'été qu'il y en a le plus. La ministre des sports Roxana Maracineanu promet un plan de lutte contre les noyades à la rentrée. Et plusieurs communes en France ont participé cet été à l'opération "J'apprends à nager", une initiative gratuite en collaboration avec la Fédération Française de Natation.

Quinze enfants initiés à Lafrançaise

Le club de natation de Lafrançaise, lui, s'est en tout cas particulièrement investi pour accueillir une quinzaine d'enfants de 7 à 12 ans cet été à la piscine municipale. En tout, deux groupes séparés, un en juillet et l'autre durant le mois d'août, ont profité de 10 heures de cours sur plusieurs jours avec un maître-nageur bénévole du club.

La première séance, les enfants arrivent au pied des marches et n'osent parfois même pas se mouiller. Il faut donc les accompagner personnellement, leur montrer que l'eau les porte. On fait plein de petits exercices ludiques, et après plusieurs séances, ils arrivent pour la plupart à faire au moins une longueur sans brassard. Et ça, c'est une fierté" - Didier Meslet, le maître-nageur bénévole.

C'est aussi une satisfaction pour les parents, qui emmènent parfois leurs enfants de Montauban ou Moissac, à quinze-vingt minutes de route. C'est que la commune de Lafrançaise est la seule dans le département à proposer cette initiative gratuite. "Ça prend très peu de temps, les enfants sont ravis d'aller à la piscine l'été", confie une maman, venue spécialement de Montauban. "Au bout de quinze jours ils savent nager sans flotteurs et ils peuvent même se débrouiller pour partir en colonie l'année prochaine. Pour nous, c'est rassurant".

Quelques communes participantes

Le club de natation pourrait renouveler l'opération "J'apprends à nager" l'été prochain. Au total, une dizaine de communes de la région Occitanie y ont participé cette année, comme à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron et à Gaillac dans le Tarn. Le centre Aqualudia de Muret en Haute-Garonne compte également se lancer pour les prochaines vacances scolaires, à la Toussaint.