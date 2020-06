A Lalevade-d'Ardèche, des campeurs vont se croire dans la série de TF1 Camping Paradis

La série avec Laurent Ournac, Camping Paradis, rassemble 6 millions de téléspectateurs d'après les chiffres de TF1. C'est désormais devenu un groupe de vrais campings à travers la France, dont un en Ardèche.

A Lalevade-d'Ardèche, tous les codes du feuilleton télé ont été reproduits : à l'entrée, un grand porche bleu "Camping Paradis" ; à l'intérieur, petite scène guinguette, paillote de plage pour les cocktails. L'équipe porte un t-shirt bleu. Tout comme dans la série

Paillote de plage au Camping Paradis de Lalevade d'Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'animateur Ariste a même suivi une formation à la Camping Paradis Académie à Argelès : "ils nous ont appris tous les incontournables. Notamment la fiesta boum boum, la danse emblématique de la série. On la fera tous les midi autour de la piscine, et tous les soirs lors des animations de soirée." Des jeux de TF1 sont aussi adaptés en animations.

Voiturette comme dans la série au Camping Paradis de Lalevade-d'Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Ce camping est géré depuis 6 ans par la famille de Sylvie Coquelle. Elle a voulu rejoindre un groupe, une marque pour attirer du monde : "nous sommes toujours complets en haute saison, mais basse saison ici en Ardèche, c'est plus compliqué et intégrer une chaîne ça aide. On paie une cotisation pour entrer dans le groupe, comme dans tout groupe, puis une cotisation annuelle. On ne s'y retrouvera pas forcément la première année parce qu'on a fait beaucoup d'investissements, mais la deuxième année on y croit!"

Déjà, Sylvie reçoit des appels intrigués à la réception : "énormément! Des gens croient que le feuilleton va se tourner ici, mais pas du tout! D'autres demandent si il y aura les acteurs, mais on leur dit que ce seront eux les acteurs! On a hâte de les accueillir dans notre nouveau concept."

Scène guinguette au Camping Paradis de Lalevade-d'Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le premier campeur arrivé, Michel, 81 ans, venu d'Aubenas, a eu droit à la pancarte Mr Pariso sur son emplacement, personnage ronchon de la série : "on regarde de temps en temps, mais Mr Pariso, ce n'est pas moi! J'aime bien le camping par contre!"

Tableau à l'entrée avec les noms de tous les membres de l'équipe du Camping Paradis de Lalevade-d'Ardèche, et le chat de la famille © Radio France - Nathalie Rodrigues

Bien sûr, au milieu du décor Camping Paradis s'est invité aussi le coronavirus : l'équipe a mis à disposition des visiteurs du gel hydralcoolique, des produits virucides. Les affiches pour rappeler les gestes barrières sont bien présentes partout, on insiste sur le nettoyage, mais Sylvie ne veut pas non plus trop en faire : "beaucoup de messages sont déjà passés, les gens savent, les précautions vont se faire naturellement. On veut aussi que les vacanciers n'aient pas non plus que ça sous les yeux, qu'ils aient un break avec le coronavirus!"