A Landerneau, l'exposition Enki Bilal rouvre le 15 décembre

Après un mois et demi de fermeture imposée, les lieux culturels (musées, théâtres et cinémas) vont pouvoir retrouver leurs publics à partir du mardi 15 décembre. Ce sera aussi le cas du Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture (FHEL) à Landerneau, où la rétrospective consacrée à l'artiste français Enki Bilal a été saluée par la critique depuis son ouverture le 18 juillet. Les visiteurs sont invités à réserver leur créneau dès ce lundi sur le site internet du Fonds Leclerc.

30.000 visiteurs en un mois et demi

Ce reconfinement a mis un coup d'arrêt au succès de l'exposition, amputée de près d'un tiers par rapport à la durée prévue. Fin août, 30.000 visiteurs avaient déjà été comptabilisés. Depuis, le FHEL refuse de communiquer des chiffres faussés par les contraintes sanitaires.

La jauge autorisée devrait être limitée à 8 m² par personne, soit environ 80 visiteurs simultanément. Cela représente 20 personnes admises à l'intérieur de la halle des Capucins toutes les 20 minutes.

Une prolongation est à l'étude

L'exposition doit normalement s'achever le 4 janvier, il ne faudra donc pas tarder pour la découvrir. A moins qu'elle ne soit prolongée : "nous réfléchissons, on espère pouvoir la prolonger. Beaucoup beaucoup de Bretons n'ont pas eu le temps de venir" reconnaît Michel-Edouard Leclerc le président du FHEL.

ECOUTEZ Michel-Edouard Leclerc, le président du Fhel. Copier

"On a envie que l'exposition rencontre son public donc on y travaille, confirme la directrice Marie-Pierre Bathany. Si c'est possible évidemment on la prolongera, reste à savoir à quelles conditions et sur quelle temporalité."

En attendant, les vacances de Noël seront une belle occasion pour se plonger ou se replonger dans l'univers graphique réaliste, à la fois fascinant et glaçant, d'un artiste visionnaire.