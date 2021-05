À Landiras, "l'immense fierté" après la sélection de Jules Koundé en équipe de France de football

Landiras, environ 2200 habitants, près de Langon. Ici, un nom est sur toutes les lèvres : celui de Jules Koundé, surtout depuis mercredi soir et l'annonce de sa sélection en équipe de France pour disputer l'Euro à partir du 11 juin. Et pour cause : si le jeune défenseur de 22 ans a fait ses armes aux Girondins de Bordeaux avant d'atterrir au prestigieux FC Séville, il est avant tout originaire de Landiras. Forcément, ici, depuis mercredi soir, tout le monde est unanime : émotion et fierté pour l'enfant du pays !

"Il avait toujours un ballon de foot sous le bras"

Ici, tout le monde ou presque a déjà croisé le "petit Jules". "Le souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il avait toujours un ballon de foot sous le bras. Il était petit, le ballon de foot presque aussi gros que lui", s'amuse Jean-Marc Pelletan, le maire de Landiras. Depuis 2018, l'école de foot porte le nom de Jules Koundé. Forcément, les petits ont sauté de joie, mercredi soir, devant leur télé : "J'ai crié !", affirme Mathias, en U13. "Ça fait plaisir de voir qu'un grand joueur a joué dans le même club que nous", sourit Martin. "C'est incroyable", confirme Baptiste, 12 ans.

"Ça va donner des ailes à beaucoup de petits"

Il n'y a pas que les jeunes qui ont des étoiles dans les yeux : leurs parents, au bord du terrain, aussi. "Il est venu faire plusieurs autographes et des entraînements avec les petits. Je trouve ça très bien", explique Franck, venu encourager son fils. "C'est encourageant, les jeunes se disent que leurs rêves peuvent se réaliser", ajoute Aurélie, la maman. Candy, dont le fils de 5 ans et demi commence à prendre des cours : "Je pense sincèrement que ça va donner des ailes à beaucoup de petits garçons ou de petites filles. Je pense qu'ils vont s'identifier à lui, ça va les motiver !"

"Ça permet aux autres de rêver, de se dire qu'il y en a un qui l'a fait : pourquoi pas d'autres ?"

Il faut dire qu'on en voit pas tous les jours, des joueurs stars issus de la France rurale. "Ici, c'est un petit club de campagne : on sort rarement des mecs comme Jules Koundé !" s'amuse Mickaël, un des entraîneurs des jeunes de Landiras. "Ça permet aux autres de rêver, de se dire qu'il y en a un qui l'a fait : pourquoi pas d'autres ? C'est un motif d'espoir. Comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui, avec du travail et de l'écoute."

Un joueur "humble, sérieux, travailleur"

La sélection de Jules Koundé est une fierté ici, d'autant qu'au stade, tous ceux qui l'ont vu jouer sont unanimes : c'est un jeune exemplaire, sur le terrain comme en-dehors. Bernard Ricaud est la véritable mémoire vivante du club : ça fait 50 ans qu'il en est le secrétaire. "Bien sûr que je me souviens de Jules. C'était un gars énergique, il n'aimait pas perdre." Déjà petit, il sortait du lot : "Il courait comme un lapin ! Il avait des qualités, pas en taille car il n'était pas plus grand que les autres, mais il allait très vite, il était déjà très souple. Il sautait la main courante pour arriver avant les autres..."

Bernard Ricaud, secrétaire du club de foot depuis... 50 ans ! © Radio France - Lisa Guyenne

Chacun évoque un jeune footballeur exemplaire : "Pas très bavard, sérieux et appliqué. La tête sur les épaules", détaille Bernard Ricaud. "Humble, sérieux, travailleur. Je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à être pris sur la liste de Didier Deschamps", ajoute le président du club, Jean-Luc Léglise. "À ce niveau-là il faut du cran, de la maturité, mais franchement, je ne m'inquiète pas", renchérit Mickaël, l'entraîneur des jeunes. "C'est quelqu'un qui sait d'où il vient, je pense qu'il ne l'oubliera pas, et qu'il sait que Landiras a fait partie de sa progression." Et Landiras le lui rend bien : cet été, la commune pourrait installer un écran géant en plein air, au stade, pour suivre l'Euro de son poulain.