A Laroche-Saint-Cydroine la course cycliste des Boucles de l'Yonne fait de la résistance face au covid

La course cycliste des Boucles de l'Yonne a eu lieu ce dimanche 8 août à Laroche-Saint-Cydroine près de Migennes. Elle a réuni plus d'une centaine de coureurs amateurs. Comme l'année dernière, la petite reine fait de la résistance au coronavirus.

Elle a 47 ans mais n'a pas pris une ride ! Les Boucles de l'Yonne c'est une course cycliste mythique de notre département . En temps normal il s'agit de la plus vieille course par étape amateure de France car elle se déroule normalement sur trois jours de compétition. L'an passé, tout comme cette année, les organisateurs ont dû réduire la voilure face au risque sanitaire. Mais l'évènement a été maintenu. Il s'est déroulé ce dimanche 8 août à Laroche Saint-Cydroine. La course entend bien résister face à l'épidémie. Pour cela elle peut compter sur la détermination des organisateurs et la passion des coureurs.

Au total plus d'une centaine de coureurs cyclistes amateurs ont pris le départ de l'édition 2021 des boucles de l'Yonne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" On s'était mis l'idée de ne pas lâcher déjà l'année dernière " confie Sebastien Lalandre qui dirige le comité d'organisation. Alors cette année encore, ils ont tenu à maintenir coûte que coûte l'évènement qui attire environ 70% de coureurs extérieurs au département : " Quand on a dit, on va essayer d'organiser quelque chose, ils nous ont répondu en disant - de toute façon, quoi que vous fassiez, on viendra. Et si c'est durant une journée, on fera une journée." explique-t-il . Le pari est gagné puisque plus d'une centaine de cyclistes amateurs ont pris le départ de la course ce dimanche. C'est presque autant qu'en temps normal.

Selon Sabastien Lalandre qui gère l'organisation de l'évènement, 70% des coureurs sont extérieurs au département. Ils viennent de toute la France. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Parmi les coureurs justement il y a des amis, des familles et des couples, comme Gilles et Bernadette Martin. Lorsque nous les rencontrons ils sont en train de ranger leurs vélos et se changer. La course est terminée pour eux, et ils s'apprêtent à profiter des autres courses au programme en tant que spectateurs. Un repos bien mérité après une course à deux, chacun sur sa monture.

" En adversaire oui ! " précise en souriant Bernadette Martin, aujourd'hui elle peut savourer une petite victoire personnelle " là il a arrêté ( abandonné ) mais moi j'ai continué . Même si je suis arrivée dernière ou avant dernière, je ne sais plus, je l'ai quand même battu !". Gilles Martin reconnaît que le coronavirus l'a quelque peu démotivé mais il prend toujours autant de plaisir à venir sur cette course "mythique": " Cela fait plaisir de courir avec des copains, que l'on rencontre parfois sur d'autres courses dans d'autres régions" confie-t-il.

Gilles et Bernadette Martin sont des habitués des Boucles de l'Yonne. Le couple originaire de Venoy près d'Auxerre, courent chaque année ensemble, chacun sur sa monture. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Cette édition 2021 sera peut être l'occasion de se faire de nouveaux amis. Pourquoi pas Sophie et Pascal ? Un peu plus loin dans la rue avec leurs amis, les Aubois savourent une petite bière sous un rayon de soleil. " Les hommes font des efforts et les femmes sont là pour encourager les hommes" plaisante Sophie. Pour les hommes de la petite troupe, la course aussi est terminée. Désormais, les coureurs sont devenus spectateurs, sauf Pascal, qui reconnaît, amusé, avoir été aussi un spectateur de sa propre course : " au premier tour j'étais devant pour voir, c'était bien. Après j'ai fait spectateur, c'était bien aussi " ironise-t-il avant de conclure " là , maintenant je regarde avec une bière, c'est encore mieux ! "

Seule ombre au tableau, une course réduite à une seule journée de compétition contre trois habituellement, pour cause de coronavirus. Mais c'est promis, les Boucles de l'Yonne reviendront vite sous leur format habituel. Ce n'est que partie remise !