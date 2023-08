À Laval, des femmes de plus de 65 ans sont recherchées pour monter le spectacle Projet grand-mère

Avis aux amatrices d'expériences rares : la compagnie Un loup pour l'homme recherche cinq Mayennaises de plus de 65 ans pour son Projet Grand-mère, un spectacle qui sera joué dans le cadre du festival Le Chainon Manquant à Laval le mercredi 13 septembre prochain.

ⓘ Publicité

Il faut être prête à être portée par un acrobate et à raconter "des moments de vies, des mémoires, des souvenirs qui, du coup, permettent de les connaître un tout petit peu mieux, explique André Rosenfeld Sznelwar, porteur-acrobate de la compagnie Un loup pour l'homme, et permettent aussi d'avoir une relation qui se crée avec l'acrobate et le public."

Les témoignages peuvent être très variés : "Tout évènement est riche et beau selon où on le place dans nos souvenirs. Que ce soit les choses les plus simples comme un gâteau qui a été fait pour un petit-fils et le sourire que le petit-fils a eu après, la rencontre avec une personne, la mort d'un proche, l'achat d'une chaussure, tout et n'importe quel souvenir devient extraordinaire selon la mémoire qui vient avec."

Pas besoin d'être championne de gym

Concernant les acrobaties, pas d'inquiétudes, il ne faut pas être une grande sportive et avoir une carrière de gymnaste derrière soi. Le spectacle s'adapte à chacune. "On va se soutenir, elles vont monter sur mes jambes, sur mon dos. Je vais les soulever et peut-être qu'elles aussi, elles pourront me soulever. Selon les rencontres qui se font, moi aussi, je me fais porter par ces dames. C'est toujours dans une optique de coopération. C'est vraiment selon nos capacités ensemble."

Pour pouvoir vivre cette expérience unique, il faut être disponible du 10 au 13 septembre, afin de participer aux rencontres qui vont permettre la création du spectacle. Vous pouvez postuler et avoir des précisions supplémentaires en appelant le 07 86 89 26 81.