À Laval, l'Antre des joueurs propose des jeux de société gratuits, même lors des vacances scolaires d'hiver

Depuis le mois d'octobre 2022, la boutique de l'Antre des joueurs propose un espace de jeux gratuit à Laval et ce, même lors de ces semaines de vacances scolaires d'hiver. Ce samedi 25 février 2023 à 20 heures, un tournois de jeux de rôle y est organisé.

"Le but, c'est de réunir des gens"

Si on ne sait pas quoi faire en ces après-midis de vacances d'hiver, l'Antre des joueurs propose des temps de jeux conviviaux où les habitués et les novices peuvent se retrouver autour de jeux de société. Pour participer, le concept est simple, on teste les jeux gratuitement et si on est convaincu, on les achète.

Au-delà d'être un endroit de détente, c'est aussi un lieu de rencontre, explique Maxandre Jacqueline, un des deux gérants : "Le but, c'est de réunir les gens, le jeu de société, c'est une bonne excuse de se rassembler avec des gens, soit de découvrir de nouvelles personnes autour d'une activité sociale et amusante !"

Maxandre Jacqueline et Ludovic Teuma sont les gérants et propriétaires du commerce de jeux de société l'Antre des joueurs à Laval © Radio France - Océane Zitouni

Attablé autour d'un jeu de carte, c'est la troisième fois qu'Alexis se rend à l'Antre des joueurs. Ce jeune homme de 18 ans y retourne justement dans le but de se sociabiliser : "C'est un endroit qui est vraiment sympa pour rencontrer du monde plus que jouer aux cartes, c'est vraiment cool. En plus, quand on ne connaît pas les règles d'un jeu, d'autres joueurs plus expérimentés n'hésitent pas à me venir en aide, sans jugement", détaille-t-il.

Soirées jeux et tournois

Quelques tables plus loin, deux clients jouent, il s'agit de Lucas 21 ans et Lucas 23 ans. Ce sont de fidèles habitués de la maison. Les deux jeunes hommes s'adonnent à une partie de jeu de rôle. Ils emploient un vocabulaire spécifique, celui des "gamers" expérimentés, peu de monde arrive à déchiffrer les exclamations qu'ils se lancent : "Je check mon deck, je pitch trois et je t'attaque avec griffe !", peut-on entendre à travers la pièce. Ils s'entraînent en vue du tournoi prévu ce samedi soir, "si on remporte la victoire, on peut repartir avec une boîte du jeu", explique Lucas 23 ans, avant d'ajouter, "pour participer à ce tournoi, l'inscription coûte environ 15 à 20 euros."

Chaque semaine, l'Antre des joueurs organisent des soirées de jeux payantes, le mercredi et le vendredi. L'argent payé par les joueurs est ensuite redistribué sous forme de bons d'achats utilisable dans la boutique.