A Laval, la grande fête foraine du printemps est en plein centre-ville et ça ne pose aucun souci

Laval, France

Manèges à sensation, tir à la carabine, pêche aux canards, auto-tamponneuses, gaufres, bonbons. La fête foraine vous accueille à partir de ce samedi à Laval et jusqu'à la fin du mois d'avril.

Les forains ont déjà installé de leurs manèges quai Gambetta et square de Boston, dans le centre-ville, sur les bords de la Mayenne. Un rendez-vous qui attire des milliers de personnes, de familles.

"Quand on arrive à dialoguer, c'est plus facile", un forain

Ici à Laval, cela ne pose aucun problème. Ce qui ne fut pas le cas chez nos voisins du Mans il y a trois semaines. Le maire PS, Stéphane Le Foll, avait demandé aux forains de quitter le centre pour la périphérie, ce qui avait déclenché la colère et l'indignation des professionnels. Une énorme tension qui avait provoqué des affrontements avec la police et le blocage de la circulation.

Eric Tocard est le gérant d'un manège. Il était au Mans et aujourd'hui il retrouve le centre-ville de Laval. Ce forain estime que c'est le seul endroit pour attirer du monde et pour que ses activités et celles de ses confrères soient rentables. Avec la municipalité mayennaise, tout se passe bien, explique Eric Tocard : "ça fait 20 ans qu'on est dans le centre-ville, tout le monde est content, les élus, les habitants et on fait au mieux avec eux. On sait bien que ça prend de la place, que certains râlent, mais quand on arrive à dialoguer c'est plus facile. On se débrouille comme on peut car notre situation n'est pas si facile, avec toutes les charges, les réparations. On ne reçoit aucune subvention".