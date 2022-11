La grande roue, la grande star de la fête des Lumières de Laval, de retour dans le centre-ville

Près de 1.500 tickets vendus dès le premier week-end de son arrivée en 2021, la grande roue blanche de 32 mètres de haut fait son retour dans le centre-ville de Laval, dès le samedi 26 novembre 2022.

Plus d'animations

Cette année, il y a des nouveautés mais Florian Lemoine, responsable de l'attraction, fait durer le suspense : "Je ne peux pas trop en dire pour le moment, mais ça devrait être sympa, ça sera déjà plus animé que la dernière fois, on a acheté des décorations en plus, on essaye de faire évoluer l'événement", admet-t-il.

"Le prix reste le même"

L'an dernier, les tarifs étaient de 4 euros pour les moins de dix ans et 6 euros pour les adultes. Cette année, ça ne bougera pas explique Florian Lemoine : "Malgré la hausse des coût de l'énergie, nous avons choisis de ne pas augmenter nos prix, étant donné que la pérennité de notre entreprise repose sur des contrats que l'on passe avec les collectivités sur du long terme.

De plus, pour être dans l'air du temps avec la sobriété énergétique, la grande roue utilise "des ampoules leds basse consommation et des moteurs réducteurs, ce qui permet de ne pas consommer beaucoup", conclut-il.

Quatre postes à pourvoir

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de la grande roue, quatre postes sont à pourvoir. Toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook de la grande roue .