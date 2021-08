A Laval, la pluie gâche les animations estivales du square de Boston

Ouvertes depuis le 19 juillet et jusqu'au 13 août, les activités estivales de la mairie de Laval ne réunissent plus autant de monde à cause des fortes pluies des derniers jours. Au square de Boston, les parents et leurs enfants tentent quand même de profiter de l'été. Un reportage de Théo Sire.