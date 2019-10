À Laval, les enseignes culturelles voient les choses en grand pour la nouvelle BD d'Asterix

La nouvelle BD d'Asterix et Obelix sort ce jeudi 24 octobre. "La fille de Vercingétorix" a été tiré à 5 millions d'exemplaires. Et autant dire que les enseignes culturelles vont profiter de l'événement, comme à Laval.

Laval, France

C'est un grand jour pour les fans d'Asterix et Obelix. Le trente-huitième numéro de la bande dessinée sort ce jeudi 23 octobre, partout en France. Ce nouvel album sur les célèbres Gaulois, qui s'appelle La fille de Vercingétorix, a été imprimé en cinq millions d'exemplaires. Et il faut en profiter, les nouvelles histoires du duo ne sont publiées que tous les deux ans. Cette sortie est un moment à ne pas rater pour les libraires et enseignes culturelles, comme à Laval.

Tout une organisation pour les enseignes

La Fnac, par exemple, ne compte pas passer à côté. Pour Eric Guillet, le responsable du rayon bande dessinée "C'est du patrimoine avant tout.", rigole-t-il. Une sortie pareille demande tout une organisation : "On aura ce qu'il faut pour mettre en place une belle présentation sur deux mètres, à l'entrée du magasin. On aura aussi des silhouettes des personnages, _quelques casques de Gaulois et même des t-shirts_. Le magasin sera dans l'ambiance d'Asterix pour l'occasion. Il y aura des tomes un peu partout dans le magasin." L'enseigne a commandé 300 exemplaires de l'album.

"C'est dix fois plus important que la moyenne des sorties"

C'est la sortie de l'année en terme de bandes dessinées pour le magasin. Tout comme au Cultura de Saint-Berthevin, qui a reçu pas moins de 500 BDs. "C'est dix fois plus important que la moyenne des sorties. En général, quand on en reçoit 50, c'est déjà un beau chiffre, alors là c'est carrément exceptionnel", commente Alexandre Milton, du rayon librairie. À l'approche des fêtes de fin d'années, le vendeur pense même qu'il devra en recommander. "C'est un cadeau facile. On sait que toutes les générations ont lu, où vont lire Asterix. _On ne peut donc pas se rater la dessus_. Certains clients vont venir dès l'ouverture je pense. On a aussi déjà plusieurs dizaines de réservations"

La librairie indépendante joue aussi le jeu

Même la librairie indépendante M'Lire, située dans le centre-ville de Laval, ne peut pas passer à côté de ce nouveau tome. "Nous, on préfère conseiller aux lecteurs des choses qui sont moins connues, pour se démarquer. Par contre, _ne pas l'avoir en magasin serait une faute professionnelle_. On le trouvera dans la boutique, mais notre conseil sera sur d'autres titres de la rentrée, et il y en a beaucoup", pointe Simon Roguet, le responsable du rayon jeunesse de la librairie.

Pas d'inquiétude donc, tous les fans de la bande dessinée seront servis. Pour l'anecdote, Asterix et Obelix est la BD la plus traduite du monde. Mis bout à bout, l'ensemble des albums vendus dans le monde depuis 1961 (année de parution du premier numéro ndlr.) ferraient deux fois le tour de la terre.