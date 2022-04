EN IMAGES - À Laval, plongée au cœur du XVIIIe siècle avec la reconstitution d'un camp militaire

Un camp militaire de 1750 a été entièrement reconstitué au Manoir de Rouessé, à Laval. Un voyage dans le temps proposé par la compagnie mayennaise les Écuyers de l’Histoire et la ville de Laval. Les visiteurs ont pu se mettre dans la peau d'un soldat du XVIIIe siècle.

Des pistolets, des épées et fleurets d'époque, de la poudre à canon, des tentes militaires, une écurie et des passionnés en tenues de soldats : vous voilà en pleine campagne militaire aux côtés de soldats du XVIIIème siècle ! Dimanche au Manoir de Rouessé, à Laval, le temps était bloqué en 1750, en pleine guerre de 7 ans. Tous est reproduit dans les moindres détails, ce qui permet aux visiteurs de se plonger dans la vie quotidienne des soldats.

Les armes sont présentées au public © Radio France - Julien Prouvoyeur

Cette reconstitution est proposée par compagnie mayennaise les Écuyers de l’Histoire, basée à Sainte-Gemmes-le-Robert, qui a la particularité de faire de la "cavalerie historique". Leurs costumes et leur manière de monter est adaptée à la période.

Dans la tente des généraux, on découvre la vaisselle et les plats de l'époque. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Ces passionnés ont travaillé dans des musées pour essayer de reproduire le plus fidèlement possible la vie des soldats et les objets du XVIIIème siècle.

Tout est reconstruit dans les moindres détails. Les tenues des soldats sont réparées avant d'aller combattre. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les cavalières montent en tenue d'époque. Autre particularité de ce cours d'équitation du XVIIIe, la position sur le cheval : les cavalières montent en amazone, ce qui veut dire qu'elles ont les deux jambes du même côté du cheval.