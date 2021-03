À Laval, un directeur de théâtre conteste son amende de 135€ après l'avoir ouvert au public

Le monde du spectacle est à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire en France, et la grogne du monde du spectacle se fait de plus en plus sentir. À Laval Jean-Luc Bansard, directeur du théâtre du Tiroir, demande au préfet de la Mayenne et à sa directrice de cabinet l'annulation de son amende de 135 euros, reçue le 30 janvier. Le comédien et metteur en scène avait accueilli 60 personnes pour un spectacle intitulé « Si j’étais ministre de la culture », alors que les théâtres ne peuvent pas ouvrir depuis le 30 octobre et le deuxième confinement.

"Je pourrais vous soumettre des photos de 3 spectacles télévisés récents où des chanteur (non masqué), des chorales (non masquées), des dizaines de musiciens (non masqués) et des centaines de spectateurs sont présents dans la salle. Ce fut le cas pour le concert de Mika, les Victoires de la Musique et la cérémonie des « César » où madame Bachelot, ministre est assise parmi plus de 150 personnes" écrit Jean-Luc Bansard, qui dénonce des règles à géométrie variables entre les acteurs culturels français. "Ma question est simple, quelle dérogation l’Opéra de Versailles, les Victoires et l’Académie des César ont-ils reçue pour pouvoir accueillir du public ?" s'interroge le directeur du théâtre.

D'autres spectacles prévus

Jean-Luc Bansard n'en restera pas là. Dans le courrier envoyé à la préfecture de la Mayenne, il demande une autorisation d’organiser en plein air un spectacle pandémique. 15 représentations ont déjà eu lieu depuis le deuxième confinement. Le dimanche 28 mars, à 15h, l'homme organise une représentation de "Arthur Rimbaud au Piano" pour ouvrir la célébration des 150 ans de la Commune.

Le directeur du théâtre du Tiroir demande aussi une autorisation pour un "petit" rassemblement musicale en plein air, le dimanche 4 avril, sur le stade 8 rue jean Macé, en hommage à Corinne Beaudeux, une des comédiennes de la compagnie décédée pendant le premier confinement. Enfin l'autorisation de tenir l'assemblée générale des adhérents de la compagnie le samedi 20 mars où 40 personnes maximum seraient accueillies.