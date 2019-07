À Lavaré, le 14 juillet, on brûle la Bastille pour fêter la Révolution

Après un spectacle de sons et lumières pendant lequel les habitants jouent les personnages centraux de la Révolution de 1789, la Bastille est incendiée le temps du feu d'artifice.

La Bastille, de 10 mètres de long sur 7 mètres de large, est faite de bois et de carton.

Lavaré, France

Quelques bénévoles s'activent pour terminer les préparatifs : habiller la scène, fixer les dernières fleurs tricolores à la buvette, donner un ultime coup de marteau au parquet de la piste de danse... Ce dimanche soir ils seront quatre-vingts, déguisés en sans-culotte ou en marquis, à rejouer la Révolution. "Et à la fin, le marquis [joué par le Maire] sera guillotiné", plaisante le président de l'association "14 juillet à Lavaré", Olivier Dronne.

À l'intérieur de la Bastille, la guillotine est prête à accueillir la (fausse) tête du marquis, joué par le maire de Lavaré. © Radio France - Manon Claverie

Une tradition depuis 1977

L'idée est née de l'imagination de l'ancien maire, Roger Massé, en 1977. "Il ne voulait pas célébrer le 14 juillet par un défilé militaire. Il s'est replongé dans l'Histoire et a proposé cette formule", explique la première adjointe à la mairie, Nicole Brigant.

Jusqu'en 1989, la Bastille était beaucoup plus petite. Elle était brûlée sur la place du village. Aujourd'hui elle fait 10 mètres de long sur 7 mètres de large et 5 mètres de hauteur. La cérémonie a lieu sur les berges de la base nautique, plus vastes.

Des mois de chantier

Une équipe de trois à douze Lavaréens travaille, chaque samedi depuis le mois de mars, à sa construction. "On ne préfère pas compter les heures", sourit Georges, un des vétérans et architecte du bâtiment.

Nicole, Martine et Colette décorent la scène où jouera l'orchestre. © Radio France - Manon Claverie

Tout cela pour qu'elle parte en fumée, pendant le feu d'artifice, le soir du 14 juillet... ce qui n'empêche pas les locaux de se mobiliser à nouveau l'année suivante. Même si, après 20 ans à servir derrière la buvette, distribuer les repas ou cuisiner des gaufres, Colette ressent une certaine fatigue : "Cette année je donnerai un petit coup de main si nécessaire, mais je serai plus relax. Place aux jeunes !", dit-elle, sur le pont tout de même.

La Révolution de Lavaré, c'est à partir de 18 heures à la base nautique ce dimanche.