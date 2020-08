"On a les yeux qui pétillent" : un gendarme nancéien sur le Tour de France

Il n'est pas dans le peloton, mais presque ! Michael Michaux, mécanicien automobile à la gendarmerie de Nancy fait partie intégrante du Tour de France, qui a débuté ce samedi 29 août. Il est le monsieur "logistique" pour l'équipe de la gendarmerie dans la caravane du Tour.

Je représente l'institution et c'est vraiment un plaisir

" Il y a une euphorie !, s'enthousiasme le gendarme. On a les yeux qui pétillent, surtout quand on distribue des objets publicitaires à des enfants. Les gens applaudissent la gendarmerie. Je représente l'institution et c'est vraiment un plaisir." Une fierté pour le nancéien, qui a tenté plusieurs fois d'intégrer cette aventure. Il a été sélectionné sur plus de 500 candidatures.

Dix gendarmes sont présents dans la caravane, dont deux chargés de la logistique. Michael Michaux s'occupe des hôtels, des lessives, des transports mais il peut aussi conduire la caravane et distribuer des cadeaux au public.

Sélectionné parmi 500 gendarmes

Dans ce Tour de France un peu particulier, coronavirus oblige, les gestes barrières sont au cœur du protocole. "C'est ce que la gendarmerie fait passer comme message sur les véhicules de la caravane de la gendarmerie et auprès du public", confirme le gendarme. De sont côté, Michael Michaux porte le masque en permanence et passe d'hôtel en hôtel, toujours désinfectés. "On se plie aux règles et on s'y fait !"

Après trois semaines d'aventure, le gendarme reprendra son poste à Nancy. Mais avant ça, quelques jours de repos seront bienvenus.