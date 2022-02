A Levroux, les habitants ont gravé leurs noms sur les tuiles d'un monument historique pour le restaurer

Graver son nom dans une tuile pour sauvegarder le patrimoine. C'est l'idée de la mairie de Levroux dans l'Indre pour restaurer la Porte de Champagne. Le monument historique est en plein travaux de rénovation. Avant de passer à la toiture, la ville a proposé aux habitants d'en acquérir les tuiles.

Pour 5 euros, ils ont pu graver leurs noms sur l'une d'entre elles ce samedi 5 février. L'argent récolté permettra de financer une partie des travaux. Devant le monument, des stands de gravure, avec 8.000 tuiles en stock, ont été installés. L'opération, parrainée par Stéphane Bern, est un succès. La place devant le monument était noire de monde.

Le reportage de France Bleu Berry

Laisser une trace dans l'histoire

Pour faire graver sa tuile, il faut faire la queue. Christiane, une habitante de la Châtre, attend son tour. Elle tenait absolument à participer. "J'aime beaucoup la mission patrimoine menée par Stéphane Bern, en plus, j'ai suivi une formation en histoire de l'art, donc tout ce qui se trouve dans ma région m'interpelle", raconte la retraitée.

Les habitants ont fait la queue pour pouvoir graver une tuile à leurs noms © Radio France - Justine Claux

Une fois signées, les tuiles vont être posées sur le toit du monument. C'est justement ce qui plaît aux acheteurs : laisser une trace d'eux dans l'histoire. "C'est l'idée que l'œuvre a de la mémoire, explique Christian dans la fille d'attente. Quand on va voir une œuvre, on en garde des souvenirs mais ici, c'est l'œuvre qui se souvient de nous".

C'est d'ailleurs là tout le but de l'opération. "C'est vraiment le moment de laisser son empreinte dans l'histoire, insiste Alexis Rousseau-Jouhennet, maire de Levroux. Dans cinquante ans, quand on fera une vérification de la toiture, on retrouvera ces tuiles gravées". L'ensemble des noms seront également inscrits sur un parchemin qui se trouvera à l'intérieur de l'édifice.

Mobiliser autour du patrimoine

La vente de tuiles sert également à inciter les habitants de Levroux à s'intéresser au patrimoine de la commune. "Tous nos habitants vont devenirs des ambassadeurs du patrimoine", précise le maire. La ville souhaite décrocher le label Petites Cités de Caractère de France. "Il faut fédérer les habitants autour du patrimoine parce que c'est un vecteur de vecteur de vie, d'histoire et d'attractivité, ajoute-t-il. Plus les habitants s'approprieront le patrimoine, plus ils en seront fiers et pourront le promouvoir".

"On a le besoin et l'envie de féférer les habitants autour du patrimoine" - Alexis Rousseau-Jouhennet, maire de Levroux

En une matinée, près de 700 tuiles ont été vendues. Les 3.500 euros récoltés vont permettre d'éclairer le bâtiment de nuit et d'aménager le jardin qui se trouve à côté du monument. Au vue du succès, le maire de Levroux envisage de reconduire l'opération.

Près de 700 tuiles ont été gravées pour un total de 3.500 euros © Radio France - Justine Claux

"Il nous faut conserver et transmettre"

Des visites du chantier ont également été organisées par l'architecte en charge des travaux de rénovation. Marc Cioffi a montré aux visiteurs l'avancée du chantier et leur a raconté l'histoire du monument. "C'est très important d'impliquer les habitants dans la sauvegarde du patrimoine, insiste-t-il. Le patrimoine, c'est notre histoire, c'est la trace que nos anciens nous ont transmis, il nous faut à notre tour le conserver, le restaurer et le transmettre".

"Ça fait partie de notre histoire, nous devons transmettre cette connaissance" - Marc Cioffi, architecte

Les travaux de rénovation vont encore durer un an mais les tuiles gravées seront posées d'ici quelques jours.