À Lignières, le festival "L'Air du Temps" se prépare pour des concerts du 17 au 20 juin

Dans un premier temps prévu du 12 au 15 mai, le festival "L'Air du Temps" s'adapte aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Alors qu'une reprise progressive de la vie culturelle est envisagée à partir de la mi-mai, les organisateurs de l'événement donnent rendez-vous aux spectateurs du 17 au 20 juin pour la 29ème édition. Tout va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire mais l'idée est de fixer un objectif et des perspectives. "On a la volonté de retrouver les spectateurs et d'être le plus utile possible pour les artistes et le territoire", indique Sylvain Dépée, directeur des Bains-Douches de Lignières.

Pas assez de clarté concernant le protocole sanitaire

La programmation est déjà bouclée. Elle sera dévoilée lorsque le calendrier sera plus clair concernant l'assouplissement des restrictions. "Même si ça sera une formule allégée, ça ne sera pas un petit festival. Il y aura de belles propositions artistiques. L'idée est que l'Air du Temps soit l'avant-goût d'un retour à la normale ou d'un retour à une vie plus simple", souligne Sylvain Dépée. Au mois de février, la ministre de la Culture avait indiqué un protocole sanitaire pour les concerts : 5 000 personnes assises maximum. Depuis, silence radio. "Il faut qu'on ait plus de visibilité. Un calendrier, des certitudes sur les jauges et le protocole, c'est ce qui nous manque. Il faut qu'on puisse avancer, on espère avoir rapidement des confirmations", insiste Sylvain Dépée.

On est là pour que les artistes puissent travailler, pour qu'un territoire puisse vivre, pour qu'une équipe puisse avancer

Au festival "L'Air du Temps", les représentations auront lieu en extérieur. Port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation physique, jauges réduites : le protocole sera strict. "J'en suis à la quatrième mouture du festival. Il y a une forme de lassitude mais on se dit qu'on le fait pour la bonne cause", précise le directeur des Bains-Douches de Lignières. "L'expérience des concerts en juin et juillet 2020 nous a prouvé que ça faisait du bien de pouvoir se retrouver malgré les contraintes sanitaires. Il y a vraiment une impatience et une envie forte de retrouver le public, les salles de spectacles et un semblant de vie normale", conclut Sylvain Dépée.