A Lille, le festival Séries Mania arrive avec son lot de stars et de surprises

Le festival des séries débute dans une semaine à Lille, le vendredi 22 mars, mais on attend déjà quelques surprises dès ce samedi. Le public répond présent avec des réservations en nette hausse par rapport à l'an passé.

Lille, France

Séries Mania veut investir les rues de Lille une semaine avant son ouverture. Le festival va donc lancer dans le centre-ville des sosies de héros de série ce samedi 16 mars. Il n'est pas impossible que vous croisiez notamment un célèbre inspecteur à l'impair délavé roulant en 403. Mais d'autres héros de série vont aller à la rencontre des passants aux lieux et horaires suivants :

Centre commercial Euralille : 14h à 14h45

Gare Lille Flandre : 14h45 à 15h

UGC Ciné Cité Lille : 15h10 à 16h20

Le Furet du Nord : 16h45 à 17h40

Le Furet du Nord : 16h45 à 17h40 Gare Saint Sauveur : 18h à 19h15

Ce mardi 19 mars, un géant "Casa Del Papel" déambulera dans les rues de Lille :

08h à 9h30 : Place des Buisses

10h à 11h : Marché de Wazemmes

12h à 13h : Université Catholique de Lille

13h30 à 15h : déambulation place du théâtre et Grand Place

Réservations en forte hausse

Une semaine avant le coup d'envoi du festival international des séries, du 22 au 30 mars, 30 000 places ont déjà été réservées dans les salles qui accueilleront des projections ou des rencontres avec les actrices et acteurs. Un niveau de réservations deux fois supérieurs à ce qu'il était à la même époque l'an passé. Sur 120 événements, 30 affichent complet pour ce qui est de la partie réservation sur internet. Il sera toujours possible de décrocher les dernières places libres une fois sur place.

Uma Thurman superstar

L'événement le plus demandé ? Uma Thurman qui devrait effectuer un passage éclair sur Lille, quelques heures à peine pour présenter la nouvelle série de Netflix en avant-première mondiale : "Chambers" où elle joue le rôle d'une femme qui a reçu le coeur d'une autre et va vouloir connaître les raisons du décès de sa donneuse. Les fans se précipitent également pour voir les acteurs américains Freddy Highmore ("Good Doctor", "Charlie et la Chocolaterie") ou encore Adam Scott.

Series Mania, c'est aussi un forum de professionnels qui va réunir pendant 3 jours les dirigeants des principales plateformes comme Netflix mais aussi les producteurs, les distributeurs (les PDG de TF1 et France Télévisions sont attendus à Lille Grand Palais). 2 500 personnes se sont d'ores et déjà inscrites, soit deux fois plus que l'année précédente.