A Lille, les intermittents du spectacle occupent le Théâtre de Sébastopol

Ce lundi 15 mars, les intermittents du spectacle ont décidé d'investir le Théâtre Sébastopol à Lille après avoir occupé le Théâtre du Nord. Cette nuit, ils sont une quinzaine, des comédiens, des techniciens à dormir dans le Théâtre avec l'accord de la Mairie de Lille.

Une quinzaine d'intermittents du spectacle dorment au Théâtre Sébastopol

Depuis le jeudi 11 mars, des intermittents du spectacle occupent le Théâtre du Nord à Lille. Sauf que le Théâtre du Nord abrite la prestigieuse école du Nord et que c'est le début des auditions. Les intermittents ont donc décidé à partir de ce lundi 15 mars d'occuper désormais le Théâtre Sébastopol sur proposition de la Mairie de Lille et en accord avec le directeur du Théâtre. Louise, metteuse en scène dans la métropole Lilloise a déjà passé deux nuits dans le Théâtre du Nord et dort ce soir dans le Théâtre Sébastopol : "Ce qui est merveilleux c'est qu'on est de plus en plus nombreux et que ça tourne. J'ai bonne espoir que les gens se relaient parce qu'évidemment on dort sur un tapis de sol et puis certains ont une famille et puis on continue de travailler. Je suis là mais j'ai ma compagnie de théâtre donc on écrit, on remplit des dossiers de subventions, on prépare des tournées, on travaille sur les spectacles, on créée de nouvelles choses donc les nuits sont courtes."

Rémi est spectateur et solidaire avec les professionnels de la culture. Il est présent depuis le début de la mobilisation au Théâtre du Nord et souhaite que le gouvernement ré-ouvre au plus vite les lieux de culture. Forcément le fait de retrouver le théâtre, la scène a beaucoup ému ce spectateur : "J'en ai eu les larmes aux yeux. La première fois que j'ai ré-écouté de la musique en Assemblée Générale on avait les larmes aux yeux d'écouter les musiciens, de voir les danseurs danser. La de retourner dans une salle de théâtre, c'est magique. On est heureux comme des enfants à Noël qui déballe ses premiers cadeaux. C'est le fait de se rassembler, on rigole, on parle, on danse, on chante. C'est ca qui est beau, alors on demande au gouvernement de nous écouter."

Un moment d'émotion également pour le directeur du Théâtre Sébastopol, Guy Marseguerra, c'est un plaisir pour lui de voir son théâtre revivre un peu : "Le théâtre c'est fait pour qu'il y ait un public, des gens sur scène. Ça me fait plaisir de voir un peu de vie, de rallumer la scène ça nous met un petit coup on y croirait presque. C'était aussi un moyen de montrer qu'on est dans la même famille, ce n'est pas un geste militant anti-gouvernement. Notre ministre fait ce qu'elle peut mais ce n'est pas elle qui décide."