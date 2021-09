C'est une légende de la littérature et du cinéma qui fait escale en gare de Lille Flandres. Avec ses sept voitures métalliques bleu nuit au liseré or, l'Orient Express est la star des Journées du Patrimoine jusqu'à dimanche et il attire les passionnés.

A Lille, on peut embarquer à bord de l'Orient Express pour les journées du patrimoine

C'est la star ce week-end des journées du patrimoine, l'Orient Express est à quai, à Lille. On peut le découvrir gare Lille Flandres et même monter à bord de ce train mythique né en 1883, sur une première ligne Paris Constantinople.

Une vingtaine d'hommes pour le premier voyage, de 3.000 kilomètres à travers 10 pays

Les visites sont malheureusement complètes. Les 1.500 places disponibles sont parties en quelques heures. Les chanceux qui ont réussi à décrocher le sésame visitent les sept voitures reconstituées, au fil de l'histoire du train, né de l'imagination d'un ingénieur belge, Georges Nagelmakers.

Lauranne Corneau, historienne de l'Art, revient sur ce voyage inaugural, le 4 octobre 1883. "Une vingtaine de personnes seulement, et que des hommes, impérativement armés. Que le danger soit réel ou pas, c'est ce qui faisait le piquant du voyage pour ces personnes qui s'ennuyaient un peu dans leur vie, leur confort. On va faire 3094 kilomètres, en traversant 10 pays."

A bord, Antoine ouvre grand les yeux. Ce passionné de trains ne s'attendait pas à un tel luxe. "Enfant, je les voyais passer. De l'intérieur, c'est encore différent de ce qu'on pouvait imaginer. On aimerait qu'il se mette en route et nous emmène très loin. "

Annie ne peut admirer les wagons bleu et or que depuis le quai car elle n'a pas réussi à obtenir de place. "Ce train, pour moi, c'est un mythe. D'abord pour sa décoration, confiée notamment à Lalique. Et puis il fait travailler l'imaginaire, avec ses écrivains, comme Agatha Christie."

Pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place, le train est installé sur la quai numéro 10 © Radio France - Sophie Morlans

L'autrice du crime de l'Orient Express était une adepte du train, raconte Lauranne Corneau : "Son premier voyage c'était pour oublier un chagrin d'amour. Son mari la trompait et elle voulait changer d'air. Elle est ensuite montée plus de 60 fois dans l'Orient Express, où elle a rencontré son second mari, l'archéologue Max Mallowan."

Le train mythique a aussi accueilli Coco Chanel ou Joséphine Baker. La visite s'achève dans une voiture réplique du Train Bleu, qui partait vers le Sud. C'est une voiture similaire qui a été choisie pour le tournage du film de Sidney Lumet, adaptation du livre d'Agatha Christie.

D'un objet technique à un objet de notre patrimoine

Sur les sept voitures exposées, quatre sont classées aux monuments historiques. "C'est donc normal de les ouvrir au public", explique Arthur Mettétal, directeur héritage et culture de l'Orient Express. "Elles étaient autrefois des objets techniques, aujourd'hui elles font partie de notre patrimoine."