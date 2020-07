A Lille, Takuma fabrique une planche de surf électrique qui permet de voler au-dessus de l'eau

"C'est un tapis volant! Comme vous n'avez plus de contact avec l'eau, vous avez l'impression de voler!", explique Thomas Bevilacqua, co-fondateur de l'entreprise Takuma qui commercialise depuis deux ans des e-foils, ces surfs électriques dotées d'un foil à moteur. Cet e-foil sera-t-il la futur star des sports nautiques? Sa pratique est en tous cas accessible à tous, explique le co-fondateur de Takuma. Pas besoin d'avoir pratiqué le surf ou d'autres sports de glisse pour s'initier. "Il n'y a pas de sensation similaire dans les autres sports de glisse. Si on doit essayer de comparer, pour ceux qui ont déjà fait du ski ou du surf, c'est comme si on a 1,5 mètres de poudreuse la plus fraîche que vous n'ayez jamais eue, et vous multipliez les sensations par trois!", explique Thomas Bevilacqua. Ce surf électrique permet, selon lui, redonner à tout le monde la sensation de surfer là où il n'y a pas de vague.

Il s'agit en fait d'une planche, à mi-chemin entre la planche de surf et la planche de paddle dans laquelle un moteur et une batterie sont installés. Et sous la planche: un mât au bout duquel se trouve un foil à moteur. C'est une télécommande qu'on tient à la main qui permet d'activer le moteur et le foil, et donc d'avancer mais aussi d'élever la planche dans les airs. Elle peut s'élever jusqu'à 1 mètre au-dessus de l'eau et aller jusqu'à 35 km/h.

Le surf électrique permet d'aller jusqu'à 35 km/h et un mètre au-dessus de l'eau © Radio France - Odile Senellart

Il est possible de louer ce surf électrique chez des professionnels

Il n'y a que deux autres entreprises dans le monde qui fabriquent ces surfs électriques, l'une aux Etats-Unis, l'autre en Australie. Takuma est pour sa part installée à Lille, avec aussi un bureau à Toulon et un autre au Japon. Elle emploie 12 salariés. Les différents éléments sont fabriqués en Allemagne pour la partie moteur, en chine, pour la partie planche, et enfin à Taïwan pour les foils. La batterie se recharge en trois heures et elle tient une heure et demi en pleine puissance en vol, donc plusieurs heures pour un non-confirmé.

L'e-foil de Takuma coûte 6.990 euros, un prix à la fois très élevé mais qui reste moitié moins cher que les planches vendues par ses deux concurrents. Les acheteurs sont autant des particuliers que des professionnels, par exemple des bases nautiques ou des loueurs de matériel nautique. Ainsi dans le Nord-Pas-de-Calais, il est possible de louer à l'heure un e-foil chez Efoilandfly et à Berck-sur-Mer chez Opale Ride. Ils sont aussi à la location chez Lakeside Paradise, à Knokke-le-Zoute en Belgique.