A Limoges, de nouveaux murs pour la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine

La cinémathèque du Limousin voit plus grand ! Elle est devenue il y a quelques mois cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, tout en restant à Limoges, dans de nouveaux locaux. Marc Wilmart, son président-fondateur, était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15.

Elle offre une seconde vie aux films amateurs, aux films de famille qui traînent parfois au fond des placards. L'ancienne cinémathèque du Limousin déménage pour s'agrandir, car elle est devenue il y a quelques mois cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Avec la volonté de fédérer ses voisines, explique le président-fondateur, Marc Wilmart. Il répondait ce mardi matin sur France Bleu Limousin aux questions de Nathalie Col.

Les fonds de toute la région en un seul clic

En se mettant à l'échelle de la grande région, la cinémathèque veut créer du lien entre les différentes structures qui se sont données la même mission qu'elle : le fonds audiovisuel de La Rochelle, Trafic'images à Angoulême, la Mémoire de Bordeaux. "Nous avons un projet de portail internet qui donnera accès à tous ces fonds".

"Nous recevons des documents exceptionnels

Mais le dossier du moment, c'est le déménagement dans de nouveaux locaux, à l'espace rive-gauche, près du pont de la Révolution, "pour travailler dans des conditions normales, confortables et pouvoir recevoir du monde". Marc Wilmart met juste en garde les visiteurs éventuels : "il y a des gens qui viennent avec des films qui ont un intérêt pour eux, mais pas pour la communauté !" Il dit avoir reçu dans ses collectes "des documents exceptionnels, comme les documents tournés à la libération de Limoges, ou des images d'Oradour en 1943, un an avant le massacre".

"Il y a des images en perdition, et c'est un crève-coeur !

La cinémathèque voit plus grand désormais, grâce à des aides européennes du Feder qui permettent l'achat de nouvelles machines. "On va être encore mieux équipés, on pourra traiter plus de films, des films de familles ou para-professionnels", explique Marc Wilmart, qui trouve toujours "étonnant de voir combien il y en a un peu partout. Et il y a des images en perdition, ce qui est un crève-cœur pour nous, il faut les récupérer et les sauver !".