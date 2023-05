A Limoges, les anglophones célèbrent en avance le couronnement de Charles III

Au Wall Street English, professeurs d'anglais et élèves ont fêté en avance le couronnement de Charles III, un moment "historique"

Le couronnement de Charles III aura lieu ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, 70 ans après sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Un moment auquel se préparent de nombreux Britanniques, mais aussi anglophones dans toute la France, dont à Limoges ! Et même si le couronnement n'a pas encore eu lieu, certains ont déjà commencé à le fêter, comme au Wall Street English, institut de cours d'anglais, qui a organisé ce jeudi 4 mai un Tea Time. Professeurs et élèves ont pu y participer pour discuter des institutions et de la monarchie anglaise.

Les professeurs d'anglais du Wall Street English vivent ce moment loin de leur pays, l'Angleterre. © Radio France - Nathalie Col

Vivre un moment historique à distance

Tasses en porcelaine, cakes anglais, mur de photos à la gloire de Charles III : tout a été pensé dans les moindres détails pour célébrer l'événement. Pour Emily Platts, professeure d'anglais, c'est important : "C'est un moment très historique de pouvoir vivre ça, même si je ne suis pas dans mon pays, de pouvoir fêter cela, comme il faut", s'enthousiasme-t-elle.

Elle suivra donc dès samedi 6 mai le couronnement avec sa famille.

Un mur de photographies à la gloire du futur roi anglais Charles III. © Radio France - Nathalie Col

S'immerger dans la culture anglaise

Et pour ceux qui sont nés en France, les élèves notamment, ce Tea Time, a été l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur la culture anglaise : "Ca nous immerge dans la culture anglaise, ca donne vraiment envie d'apprendre l'anglais" commence Fadoua, "on parle des mets que le prince Charles a choisi, de sa mère, de ses histoires avec Diana, comment va se passer le couronnement", s'amuse Laetitia.

Une chose est sûre : tous seront devant leur télévision ce samedi 6 mai.