Lindry, France

Comme d'habitude, Régis Lacour grimpe un escalier étroit. Sous les combles repose une maquette d'un mètre cinquante sur un mètre cinquante : la résidence de Claude François. "J'ai travaillé avec du polystyrène d'isolation", indique non sans fierté celui qui est aussi président de l'amicale Claude François Forever. "Puis après je me suis amusé à trouver du papier peint imitation pierre que j'ai fait réduire au maximum pour que les pierres soient identiques à celles des bâtiments." Un travail réalisé il y a vingt ans, de crainte que les nouveaux acquéreurs dénaturent la propriété : "je me suis dit que si l'on ne pouvait plus rentrer au Moulin, il fallait faire quelque chose !"

Le cours d'eau peut être alimenté grâce à un système de pompe. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Une maquette élaborée dans les moindres détails

Il y a la partie dite "américaine", où Claude François vivait. Non loin, le "Moulin", où se trouvait un studio d'enregistrement. Sans oublier le cours d'eau, "alimenté par un système de pompes", que les fans remontaient à l'époque pour rentrer dans la propriété. "Je pense que peu de gens possèdent chez-eux une maquette à l'échelle la plus exacte possible", souligne Régis Lacour.

La piscine a aussi été reproduite au transat près. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Les détails sont là et pour cause, le collectionneur a pris les mesures sur place. "J'ai eu aussi la chance de passer quelques nuits au Moulin, de me baigner dans la piscine..." égraine Régis Lacour, un brin nostalgique.

À droite, le fameux "Moulin", à côté d'un studio d'enregistrement. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Régis Lacour possède aussi une collection de magazines, de photos, une réplique de disque d'or. Mais il garde tout sur deux étagères dans un placard, au grand bonheur de sa femme Christine. "On entend pas non plus Claude François toutes les semaines, donc ça me va", plaisante celle qui préfère... Jean-Jacques Goldman !