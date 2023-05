A Loches, échappez-vous du donjon lors d'un escape game immersif en l'honneur du roi Louis XI

Au cachot. Un roi du 15ème siècle qui avait fait de Tours la capitale de son royaume et mort à La Riche. Louis XI, un souverain qualifié de dur voire de tyran, c'est lui qui transforma la cité royale de Loches vieille de 1000 ans aujourd'hui, en Prison d'Etat.... pour y enfermer ses ennemis.

Dans le donjon de Loches, un escape game familial propose de vous échapper de la tour à bec en moins de 30 minutes.

On a suivi une famille qui a tenté l'expérience, c'est garanti sans spoil.

Cela fait 3 ans que la compagnie tourangelle Lumiya propose des escape game médiévaux à Loches. Cette année le comédien Willy joue le rôle d'Urbain, le garde fou du roi Louis XI c'est lui qui vous accompagne pendant la session d'escape game pour faire travailler vos méninges pendant les énigmes.

Pour tenter l'expérience, rendez-vous les après-midis des dimanches 21 et 28 mai. L'escape game est disponible uniquement sur réservation. Le tarif est de 18€ et 16 € et le billet vous permet aussi de visiter les différents sites de la Cité royale de Loches. Toutes les informations sont à retrouver sur ce site.

