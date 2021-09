À Loctudy, la conserverie Le Gall devient un musée

C'est une plongée dans le monde de la sardine que propose le tout nouveau musée de la conserverie : au fil d'un parcours visuel et sonore, le visiteur découvre le bureau d'Alexis Le Gall, les machines de l'usine, et même les fiches de salaire des employées ! "Ici ça n'est pas un simple musée où l'on expose des objets sans relation", explique Johan Verdier, le directeur de l'exposition. "On souhaite proposer un musée vivant, dynamique, qui ressemble à ce que c'était à l'époque".

Des projections et une bande sonore recréent l'ambiance de travail d'autrefois. © Radio France - Mathilde Cariou

Depuis 2016, la mairie de Loctudy a travaillé main dans la main avec des artisans, des scénographes, des associations pour reproduire l'endroit à l'identique. Pierre Quillivic, adjoint au maire et membre de l'association des amis de la conserverie Le Gall, a participé au projet avec enthousiasme : "on était 30 ou 40 à venir travailler _à la brosse à dent, au ponçage à main, à la peinture_" pour recréer les boites, les sardines, les étiquettes exposées dans la pièce principale. Des détails qui rappellent des souvenirs aux bénévoles : "C'est d'autant plus émouvant pour moi que je viens d'une famille de conserveurs", reprend Pierre Quillivic. "J'ai moi-même été directeur dans la conserve de poisson, mon père était directeur également, mon grand-père aussi, et mon arrière-grand-père, c'est le pompon : il était soudeur de boîtes, et il a mis les premières sertisseuses à l'eau, dans le port d'Audierne. Ces machines lui volaient son métier !"

Les premières sertisseuses sont venues remplacer le travail des soudeurs de boîte. © Radio France - Mathilde Cariou

Pour la maire de Loctudy, Christine Zamuner, ce projet de musée est avant tout une aventure humaine : "Quand Jean-Philippe Chappalin, qui avait racheté l'usine dans les années 1980, m'a demandé de venir visiter l'endroit, j'ai tout de suite accroché. Et par la suite, les bénévoles ont fait un travail incroyable !". Elle espère désormais créer des relations avec d'autres partenaires culturels et industriels pour "rendre à la conserve son rôle de moteur économique local, et proposer aux touristes une _logique culturelle sur le Finistère_."

Musée de la conserverie Le Gall, 8, impasse du Nord à Loctudy. Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.