À Louviers, c'est la première fête foraine de l'année dans l'Eure

Les fêtes foraines peuvent à nouveau avoir lieu à partir de ce mercredi 9 juin. La ville de Louviers accueille la première du département et les forains sont impatients de revoir les petits et les grands de 15h00 à 19h00 après des mois d'inactivité.

C'est une nouvelle étape du déconfinement. Outre le couvre-feu décalé à 23h00, la réouverture des salles de restaurants, des bars, des salles de sport, des parcs d'attractions, les fêtes foraines peuvent à nouveau accueillir du public à partir de ce mercredi. À Louviers, la fête foraine, place du champ de ville, ouvrira à 15h00. Un moment attendu avec impatience par les forains : "Certains ont eu dix-huit mois d'arrêt sans pouvoir travailler" explique Karl Toquard, forain dans l'Eure et président de la Confédération nationale des associations et de syndicats forains.

C'est le cas de Luigi Gimer, pas mécontent de monter son manège d'autotamponneuses sous le soleil.

Ca commence à faire variement long, on aimerait bien faire notre métier - Luigi Gimer, forain

Luigi et d'autres forains montent le manège des autotamponneuses © Radio France - Laurent Philippot

Pendant cette année et demie d'arrêt forcé, Luigi a travaillé à l'usine et a désormais hâte que les clients s'entrechoquent sur la piste. Juste à côté, son frère, Daniel, range les lots dans son stand de tir à la carabine. Il n'a pas travaillé pendant huit mois et va, dès cet été, écumer les fêtes en Normandie et dans les Hauts-de-France pour tenter de se refaire une trésorerie.

Daniel Gimer met une dernière main à son ball trap © Radio France - Laurent Philippot

Installé à une des entrées de la fête, avec un manège pour enfants et un trampoline, Loïc Chevolleau ne cache pas son envie de faire de nouveau tourner son manège : "On n'est pas fait pour ne pas travailler" raconte-t-il. Il aura au moins eu le temps de remettre ses attractions à neuf.

Un protocole sanitaire renforcé

Masque, gel hydroalcoolique, distance de deux mètres et quatre mètres carrés par client sont les principales règles. Pour les autotamponneuses, protocole oblige, ce sera un passager par voiture, "on est obligé de désinfecter toutes les voitures à chaque client, à chaque montée et à chaque descente" explique le forain qui ne pense pas que ces nouvelles règles auront beaucoup d'impact sur la rotation des engins.

Les règles sanitaires sont en bonne vue sur ce manège © Radio France - Laurent Philippot

Karl Toquard dénonce la frilosité de certaines municipalités pour accueillir des fêtes foraines. À Louviers, un accord a été trouvé avec la mairie, la fête foraine aura lieu de 15h00 à 19h00 jusqu'au 16 juin, malgré le report du couvre-feu à 23h00. Les forains espèrent désormais que "les clients vont venir nombreux" et que "le gouvernement ne va pas nous reconfiner". C'est la plus grosse crainte des professionnels alors que la saison commence déjà bien tard.