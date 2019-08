A Louviers, la nouvelle patinoire accueille les premiers visiteurs gratuitement ce week-end

Louviers, France

Différentes activités sont proposées ce week-end à la patinoire Glacéo notamment des démonstrations de danse sur glace ce dimanche. L'entrée est par ailleurs gratuite pour tous. Seule la location de patins est payante, au prix de trois euros. Une opération pour encourager les visiteurs à venir découvrir cette toute nouvelle patinoire, très moderne.

Une patinoire avec deux pistes

L'espace fait 5000 mètres carrés et contrairement à l'ancienne patinoire celle-ci possède deux pistes, une olympique et une ludique. "Nous pouvons accueillir des compétitions de clubs, du sport de haut niveau comme des amateurs, mais aussi des publics plus jeunes, des scolaires sur la plus petite piste", précise le responsable d'exploitation. Autre différence par rapport à l'ancienne patinoire: les gradins avec 650 places assises pour le public.

Les premiers à patiner sur la glace semblent ravis comme Xavier: "c'est plus moderne que l'ancienne, il y a beaucoup plus de place et il fait moins froid. La piste est beaucoup plus grande ce qui me plait !".