À Lucciana, le musée archéologique de Mariana ouvre le 22 juin

Dans quelques jours, l'ouverture au public d'un tout nouveau musée en Corse, le musée de Mariana - Prince Rainier III de Monaco. Mardi 22 juin, ce sera le jour-J, pour l'accueil des premiers visiteurs de cet établissement labellisé "Musée de France" et qui sera donc le seul en Corse à retracer la période antique et médiévale. Après plus de six années de travaux, le bâtiment situé juste en face de la cathédrale de la Canonica est fin prêt. A l'intérieur, des collections de quelque 500 objets, datant de 100 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque contemporaine. La quasi totalité des collections a été constituée grâce aux fouilles archéologiques réalisées sur le site de l'ancienne ville de Mariana.

Le bâtiment trône juste en face de l'emblématique cathédrale de la Canonica. © Radio France - Maxime Becmeur

En plus des nombreuses pièces de la collection permanente, le visiteur découvre cette époque de l'Histoire, à travers des supports numériques et des mises en scènes projetées en trois dimensions. "C'est un musée résolument moderne, précise José Galletti, maire de Lucciana. Ici, la part du numérique est énorme, elle va nous permettre dans l'avenir d'avoir une très grande souplesse dans les futures évolutions du site. Au fur et à mesure que nous ferons des découvertes, il est tout à fait certain que certaines choses pourraient être remises en question."

Ce musée, c'est le fruit de vingt années de travail, pour José Galletti, qui fait partie des premiers artisans de ce projet. "C''est un très long acheminement, au travers de fouilles archéologiques qui ont eu lieu il y a quarante ans. On savait que tôt ou tard, un musée pourrait avoir sa place. à Mariana."

