Bagnères-de-Luchon, France

Plus de 30 000 visiteurs sont attendus ce week-end pour la 119ème édition. Au programme, défilé des bandas et spectacle pyrotechnique ce samedi soir... Avant le moment fort de la Fête des Fleurs, le défilé des chars fleuris. 19 chars défileront ce dimanche après-midi dans les rues du centre-ville, sur le thème des "mythes et des mythologies". Vous pourrez donc croiser Pegase, le Minotaure, un Dragon Chinois ou encore une Licorne le long du circuit, qui va de l'église jusqu'à l'esplanade des Thermes.

Plus de 350 000 fleurs sur les chars cette année

Il faut près de 500 fleurs par mètre carré pour décorer les chars, composés de fils de fer, et avec des tailles différentes. Ce qui demande entre 10 et 25 000 fleurs par char! Au total, il en faut plus de 350 000 pour le défilé. Il n'y a que des Dahlia de sept couleurs différentes, toutes commandées en Hollande. "Le collage des fleurs avant le défilé, c'est un vrai boulot", selon Farida Boukebbouche, la créatrice du Char Cerbère qui défilera dimanche. "Avec une dizaine de jeunes bénévoles, ça demande plus de deux jours de travail. Les bénévoles utilisent aussi de la mousse et de la bruyère, récoltés dans la vallée luchonnaise pour combler les trous sur les chars".

On a deux agents serruriers qui travaillent à l'année sur les chars. Ils sont tous fabriqués aux ateliers municipaux. Ils sont assez imposants, puisque les grands chars à moteurs avoisinent les 5 mètres 50 de haut et les deux mètres de large." - Thierry Eychenne, directeur des ateliers municipaux de Luchon.

Louis Ferré, le maire de Luchon au sujet de la Fête des Fleurs. Copier

Une des 70 bannières de la 119ème édition. Elles seront présentes partout en ville, sur les chars et aussi sur les bandas. © Radio France - Marius Delaunay

Les chars seront transportés par des tracteurs. © Radio France - Marius Delaunay

Le char de Kung Fu Panda, le célèbre dessin animé. Tous les chars sont faits avec des fils de fer. © Radio France - Marius Delaunay