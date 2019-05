A Mainsat, on prépare le terrain pour la demi-finale de la Coupe de la Creuse

Mainsat, France

Trois bancs, des porte-manteaux et la peinture refaite : l'intérieur des vestiaires du club de Mainsat est spartiate. Mais tout est propre, lavé à grandes eaux par André Jary, trésorier du club. "Il faut que tout soit en ordre pour les deux équipes le jour J", sourit-il. Le jour J, c'est ce jeudi, à 15h, pour la demi-finale de la Coupe de la Creuse entre Auzances et Boussac.

Forcément, le club de Mainsat (en entente avec Sannat) est sur le pied de guerre depuis quelques jours : une douzaine de personnes mobilisées. "Les employés communaux ont passé la tondeuse la semaine dernière", détaille André Jary. "On a fait les bords du stade, pour les spectateurs, et on a pensé à l'organisation du parking."

Opération nettoyage des vestiaires du club de Mainsat © Radio France - Céline Autin

Dans les vestiaires, le trésorier du club reconnaît qu'on est un peu à l'étroit : "Les joueurs vont être 14. Il y aura l'entraîneur aussi, dans une pièce de 12 mètres carrés. C'est un peu juste ! L'agrandissement des vestiaires est dans les tuyaux, mais on fait avec ce qu'on a."

Une pelouse qui souffre de la sécheresse

La plus grosse inquiétude d'André Jary, c'est l'état du terrain sur lequel vont évoluer les joueurs. "Cette année c'est vraiment très sec, reconnaît-il. On souffre depuis l'année dernière, comme dans tous les clubs. Et on ne peut pas se permettre l'entretien des grosses municipalités." Manque d'argent pour remettre de la pelouse, pas le droit d'arroser à cause du sec : "Les joueurs nous disent bien qu'il y a des rebonds malheureux, mais il faut faire avec !"

La pelouse de foot de Mainsat souffre déjà de la sécheresse. © Radio France - Céline Autin

Toutes les joueuses et joueurs du club de Mainsat sont mobilisés le jour du match pour accueillir les spectateur et tenir la buvette : c'est le seul bénéfice pour le club de Mainsat ce jour-là. "D'habitude sur des petits matchs on ne fait pas de grosses recettes. Là, si le beau temps est au rendez-vous, on peut espérer un retour positif pour le club qui en a bien besoin.", explique le trésorier du club.

Reste encore le tracé à peindre sur le terrain et un dernier coup de tondeuse à passer ... Rendez-vous ce jeudi 30 mai à 15h pour le match Auzances-Boussac. L'autre demi-finale oppose La Souterraine à Guéret, à Saint-Sylvain-sur-Gartempe.