À Marseillan, des mas ouvrent leurs portes pour la Fête de la Mer et des Littoraux

La troisième édition de la Fête de la Mer et des Littoraux a lieu jusqu'à dimanche. Pour l'occasion, deux mas de la commune de Marseillan (Hérault), au bord de l'étang de Thau, ouvrent leurs portes pour des visites et des dégustations de fruits de mer.

Plus que deux jours pour profiter de la Fête de la Mer et des Littoraux. C'est la troisième année qu'a lieu cet événement national qui vise à promouvoir la découverte, la protection et la valorisation du patrimoine marin et littoral.

Christian Vila, propriétaire de "Coqui Thau" promeut ses produits auprès des clients et des touristes depuis plusieurs années déjà. Copier

À cette occasion, plusieurs mas de la Méditerranée ouvrent leurs portes aux curieux qui souhaitent découvrir la conchyliculture et déguster des huîtres et des moules. Cette année, Marseillan participe pour la première fois et deux producteurs se prêtent aux jeu : "Coqui Thau" et "Chez Titin".

Rien de bien nouveau pour Christian Vila, propriétaire de "Coqui Thau". Il organise très régulièrement des visites pédagogiques de son mas et offre des dégustations à longueur d'année. Un concept qui lui tient particulièrement à cœur.

Christian Vila, propriétaire de "Coqui Thau" trouve beaucoup d'avantages à l'organisation de dégustations. Copier

Jeudi, dans le cadre de la Fête de la Mer et du Littoral, deux activités ont eu lieu dans la commune : des ateliers de sculpture sur sable puis un nettoyage citoyen de la plage. Ce dimanche, l'événement s'achèvera avec la projection du film documentaire Océans à 21h15 sur la plage des Dunes.