A Marseille,ce dimanche la Corniche se réserve pour les piétons et les cyclistes

Pour cette première édition printemps-été 2022 de la Voie est Libre la Corniche des Catalans à Talabot sera fermée à la circulation automobile.Le plus beau balcon de la ville sur la mer sera exclusivement réservé aux piétons et aux cyclistes de 10 heures à 19 heures .

Un retour de la Voie est Libre après la fin de tous les travaux de remise en état des encorbellements et à priori sous un beau soleil et une température minimale de 23 degrés selon Météo France. Cette opération devrait se dérouler une fois par mois jusqu'à l 'automne .La ville a beaucoup échangé avec les riverains de ce large secteur pour la plupart très partagés à cause des difficultés de circulation et de stationnement.Selon l'office du tourisme et son directeur Maxime Tissot , Marseille veut jouer la carte du slow-tourisme .

De la restauration et des animations

Tout au long de ce dimanche sur cette portion de la Corniche,des trottinettes et des vélos en libre service,des voitures électriques avec chauffeur pour les personnes à mobilité réduite. Vous pourrez vous essayer au tandem, mais aussi à la bicyclette 3 places et 4 places. Pour la restauration , 8 food- trucks , deux triporteurs de glaces.Des toilettes sèches sont aussi prévues.Des animations musicales et notamment des cours de pilâtes sont au programme.Toutes les restrictions de circulation et de stationnement sont à retrouver sur www.marseille.fr