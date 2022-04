À Marseille, le club de foot Vivaux-Sauvagère accueille 14 nouveaux licenciés ukrainiens

C'est une idée lancée sur l'antenne de France Bleu Provence : et si l'ASC Vivaux-Sauvagère, club de foot dans le 10e arrondissement de Marseille, ouvrait ses portes à des jeunes réfugiés ukrainiens ? Omar Keddadouche, consultant pour l'émission 100% OM et président du club, répond immédiatement oui, et voilà une première séance d'entraînement organisée ce mercredi 13 avril au stade Hubert Moruzzo, avec Maryna Lukasheva, présidente de l'association "Solidarité Ukraine - Marseille." Enfants, parents, éducateurs : malgré la barrière de la langue, tout le monde est reparti avec un grand sourire.

Séance de tirs aux buts pour les nouveaux licenciés ukrainiens de l'ASC Vivaux-Sauvagère. © Radio France - Céline Autin

Le football a transcendé toutes les barrières, y compris celle de la langue

Dans un bel élan de solidarité, le club a fourni un équipement complet aux quatorze arrivants, des filles et des garçons âgés de 6 à 14 ans. Puis vient l'heure d'aller sur le terrain, aux côtés des U6 et des U7 du club. Les premiers échanges sont timides, pour ne pas dire malhabiles : "Comment tu t'appelles ? demande Pablo. English !" [En anglais] lui rétorque un nouveau coéquipier. Mais très vite chacun échange son nom avant de filer la balle au pied.

On est fidèles aux valeurs de cosmopolitisme que porte la ville de Marseille dans son histoire. Omar Keddadouche, président de l'ASC Vivaux-Sauvagère

Du côté des éducateurs, comme Kylian, on ne se fait pas trop de souci : "je parle un peu anglais, du genre "nice, good !" et puis de toute façon, en foot, on comprend tout avec des gestes." En témoignent les enfants qui jouent très vite à leur sport favori dans des équipes mélangées, sans se soucier de parler. Ici et là fusent les mêmes cris de victoire pour souligner un but, ou pour se revendiquer d'un joueur, comme Ronaldo. "On est fidèles aux valeurs de cosmopolitisme que porte la ville de Marseille dans son histoire" veut croire Omar Keddadouche.

Côte à côté, anciennes et nouvelles recrues de l'ASC Vivaux-Sauvagères ce mercredi 13 avril. © Radio France - Céline Autin

Antonina est venue avec son fils, passionné de foot, qui lui réclamait d'aller jouer sur un terrain depuis leur arrivée à Marseille le 27 mars dernier : "C'est très important de venir aujourd'hui, même si c'était difficile parce qu'on ne connaît pas la ville. L'intégration commence par le football, après ça va être l'inscription à l'école, puisqu'on ne sait pas quand on va pouvoir rentrer."

Des nouvelles recrues prometteuses

En deux heures d'entraînement, les éducateurs ont le temps de jauger les nouvelles recrues. Et ils sont admiratifs : "on en a repéré certains qui se débrouillent vraiment pas mal, sourit Robert. Notamment une jeune fille : il y a de la concurrence pour nos licenciés !" Les minots eux aussi le reconnaissent : "c'était difficile parce qu'ils sont très forts".

Ces quatorze nouveaux joueurs vont pouvoir revenir une fois par semaine s'entraîner. Le président du club Omar Keddadouche s'est également engagé à leur faire découvrir le Vélodrome, et il y a de quoi faire : "Mon fils ne connaît que le PSG parce qu'il y a Messi" explique Antonina en riant.