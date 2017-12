Le Père Noël est passé, les repas de fêtes sont terminés, c'est l'heure de tester les cadeaux. Et face aux jeux vidéos, les jouets de plein air ont encore du succès. Reportage à Marseille.

Marseille, France

Malgré les nuages et le vent, les enfants ont bravé le froid pour tester les nouveaux cadeaux. Sur le Prado ce lundi, quelques familles sont venues essayer vélos, trottinettes et autres jeux de plein air.

Alya attend cela depuis des semaines, elle a enfin reçu ses nouveaux rollers. Son petit frère Jawad aussi, il n'a que deux ans et il a un peu peur entre les bras de sa mère.

Alya essaye ses nouveaux rollers, son petit frère de deux ans a encore un peu peur © Radio France - Margaux Stive

Quelques mètres plus loin, Charlotte sème ses parents sur son nouveau vélo. Elle n'a que quatre ans mais elle pilote comme une cheffe son nouveau bolide bleu et blanc, il y a même une béquille et une lampe pour la nuit.

Et puis il y a les nouveautés, pas de vélo ni de trottinette mais un hoverboard. C'est une petite planche à roulettes électrique pas facile à manier, mais Karim s'en sort assez bien.

Parmi les nouvelles tendances de ce Noël, l'hoverboard © Radio France - Margaux Stive

"Le seul moyen de les faire décrocher des écrans"

Face à la concurrence des jeux vidéos, certains parents offrent des jeux de plein air par principe. C'est le cas d'Audrey et Jérémy. Cette année, ils ont offert à leur fils un vélo, une façon de le faire décrocher des écrans. Parce que déjà à 11 ans, les enfants ne réclament que cela et ce n'est pas facile de les faire sortir.

"À l'école tout le monde a déjà des téléphones, des tablettes, donc il faut leur apprendre à faire autre chose que jouer sur des écrans", explique le papa, Jérémy.

Alors pour l'occasion, toute la famille est allée faire un tour à vélo au parc Borély, histoire aussi de se dégourdir un peu les jambes après deux jours de repas de fête.

Reportage à Marseille