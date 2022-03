À Mayenne l'appel à projet estival pour La Cale fait grincer quelques dents

La ville de Mayenne souhaite animer pour l'été 2022 La Cale près de l'office de tourisme avec un bar éphémère et des animations. Certains bars-restaurants de la ville sont dubitatifs et craignent une concurrence déloyale.

C'est une semaine ensoleillée en Mayenne, on peut dire qu'on est gâté en ce début de printemps ! Et à Mayenne on pense déjà à la saison estivale. La municipalité lance un appel à projet pour La Cale, cet espace situé aux bords de la rivière, à l'abri des remparts, où des concerts avaient eu lieu l'été dernier, avec un espace de restauration. Les candidats qui souhaitent animer La Cale du 30 juin au 4 septembre peuvent d'ailleurs se déclarer par mail (animations@mairie-mayenne.net) ou par courrier.

Concurrence déloyale ?

Mais cet appel à projet fait grincer des dents certains autres bars du centre ville de Mayenne. Ingrid Strebinger, la patronne du bistrot créatif La Carotte craint que La Cale lui fasse de la concurrence déloyale. "Lorsqu'il y avait des concerts, il y avait une concurrence directe, à savoir que sur place, il proposait restauration, boissons alcoolisées et les gens ne venaient pas jusque chez moi. Sur Mayenne, on a quelques restaurateurs qui proposent des glaces : pourquoi pas installer un glacier? On a une base de kayak. Pourquoi ne pas créer une base de loisirs avec des paddles ou autre par exemple ? On a des supers producteurs qui essayent de valoriser notre terroir. Pourquoi pas un chalet avec des produits locaux ?" s'interroge la commerçante.

"Offre complémentaire"

D'après le maire Jean-Pierre Le Scornet, les animations et la restauration sur La Cale sont une offre complémentaire de ce qui existe déjà en ville. "Je réponds qu'on est sur un événement éphémère, deux mois. _Il s'agit également d'un mode de consommation qui sera très très limité puisqu'on fermera à 20 heures sauf les soirs de concert_. Cela peut au contraire nourrir l'activité des autres commerçants en attirant pas que des habitants de Mayenne. L'idée de La Cale c'est bien d'irriguer aussi les autres parties de la cité" explique l'élu.

Selon Maëva Conan, en charge des animations à la ville de Mayenne, La Cale a attiré près de 400 spectateurs les soirs de concert l'été dernier. Ils auront d'ailleurs lieu le jeudi soir cette année.