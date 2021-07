À Mayenne La Cale fait le lien entre les deux rives et dynamise la ville

Depuis le 2 juillet, les quais de la ville de Mayenne attirent touristes et habitants, au gré des animations et des concerts. La Cale a pris ses quartiers au pied de l'office de tourisme. Jusqu'à 500 personnes peuvent s'y détendre au bord de la Mayenne, dans le respect des mesures barrières.

C'est un des lieux les plus fréquentés de la ville de Mayenne en cette période estivale. La Cale propose depuis début juillet des animations et des concerts au bord de la Mayenne, comme ce vendredi 23 juillet avec le groupe d'électro-swing Scratchophone Orchestra. De quoi animer la troisième ville du département que beaucoup décrivent régulièrement comme une belle endormie.

Un rééquilibre dans la ville

C'était d'ailleurs l'un des enjeux de la campagne municipale 2020 à Mayenne : réveiller la ville, offrir davantage d'animations. La Cale, sur le quai de Waiblingen fait le lien entre les deux rives de la ville, et c'est très apprécié par Ingrid une habitante de toujours. "_Il y a souvent eu cette tendance de privilégier la rive droite dans le centre-ville_, en n'oubliant un peu les gens de l'autre côté. La Cale permet de rééquilibrer les choses" explique-t-elle. Cette coach en développement personnel avoue avoir un petit faible pour la guinguette où l'on peut se restaurer du jeudi au dimanche. "Je prône le sentiment de l'après-guerre depuis des années, car c'est une ambiance dont on a besoin aujourd'hui je pense. Cette guinguette redonne un peu de légèreté et d'insouciance. Dans le contexte actuel c'est important" termine Ingrid.

Pour Marie-Hélène, la trentaine et native de Mayenne, c'est la fin de plusieurs années de disette. "Cela me rappelle le temps où j'étais enfant. Il y avait déjà eu des concerts sur La Cale. Avec ce temps-là ça fait vraiment plaisir d'être au bord de l'eau" admet l'habitante. Le projet de la cale a démarré en février, piloté par le service manifestation de la municipalité. D'abord il a fallu trouver le lieu pour accueillir toutes ces animations, et puis s’adapter au contexte et aux nombreuses règles sanitaire. "_On a senti chez les gens une envie de se lâcher et de venir passer du bon temps ici_. Le port du masque a été compliqué pendant plusieurs semaines. Et là on a senti que les Mayennais voulaient vivre en tout liberté sur la cale" déclare Maëva Conan, une des chargées du projet.

La Cale reste accessible, même lorsqu'il n'y a pas de concerts ou d'animations. Mireille est commerçante et vient s'asseoir régulièrement à une table avec une collègue. "On en profite pour déjeuner, il fait super beau" sourit-elle. "En plus c'est très ombragé, hyper agréable. Le fait de pouvoir pique-niquer gratuitement au bord de la Mayenne c'est très sympa" ajoute Pierrick, en train de manger une salade. Il descend le long de la Mayenne en vélo jusque dans le Maine-et-Loire.

Pas de concurrence aux commerçants

En installant La Cale pour cette été, il ne fallait surtout pas faire de la concurrence aux commerces environnants explique Lyssia Saulnier, adjointe à l'attractivité. "C'est un projet collectif donc on s'est arrangé au niveau des horaires, mais aussi au niveau des produits proposés. On ne propose que des boissons sans alcool, sauf les soirs de concerts où il y a de la bière, mais c'est tout. Le but n'est pas de prendre des parts de marché sur les bars et les restaurants" précise l'élue.

Maintenant qu'elle a trouvé un bon moyen de faire vivre cette ville de 12.000 habitants pendant l'été, l'enjeu pour la mairie est de pérenniser le projet. Jérôme Fromentin travaille au service manifestation. "On peut dire que c'est une belle réussite, pour une première. Mais on regarde l'avenir, au long terme. Avec la Covid-19, c'est une année de transition. Donc l'année prochaine on fera en sorte que ce soit encore mieux" déclare-t-il.

Ce vendredi 23 juillet 2021, La Cale de Mayenne propose le concert du Scratchophone Orchestra à 21h. La circulation sera interdite de 18h à 1h du matin sur le quai Waiblingen.