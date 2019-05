À Mayenne, une exposition pour raconter l'histoire de l'hôpital depuis le 11e siècle

Mayenne, France

Une attelle en bois, un oscillomètre, des pulvérisateurs de vapeur... Voici quelques uns des objets rigolos, intrigants et parfois même inquiétants à découvrir dans l'exposition "Histoires et perspectives de l'hôpital à Mayenne". L'événement, qui se déroule entre ce jeudi 9 mai et le mercredi 29 mai, présente près de 11 siècles de l'histoire de l'hôpital de Mayenne, dont la fondation est datée à 1063.

Attelle en bois, pulvérisateur à vapeur... Ces objets, qui peuvent sembler obsolètes, ont été parfois utilisés jusque dans les années 60 / Radio France © Radio France - Jeanne Daucé

Pour cette exposition, l'association du Patrimoine hospitalier a travaillé avec le Centre hospitalier du Nord Mayenne et le musée du château de Mayenne. Cette collaboration a permis d'exposer cinq pièces majeures, dont deux statuettes de moine datant du XVIe siècle ou un devant de coffre de l'ancien hôpital.

La cloche du couvent de la Madeleine, pièce phare

Mais selon l'organisateur de l'exposition, Bruno Lizée, la star est sans conteste la cloche du couvent de la Madeleine. Fondue en 1721, elle n'a pas été présentée en public depuis plus de 70 ans.

"En 1944, elle est tombée pendant le bombardement de l'hôpital (où elle était installée après plusieurs déplacements, ndlr). Elle avait complètement disparu, restée dans la réserve du musée du château. Elle a été _restaurée spécialement pour cette exposition_, c'est la première fois que les Mayennais peuvent la découvrir depuis 1944."

Retracer un millénaire de l'histoire de l'hôpital de Mayenne

Bruno Lizée, qui fut pendant plus de 30 ans gynécologue à l'hôpital de Mayenne, espère aussi "donner les clés" aux Mayennais pour comprendre l'évolution de leur hôpital sur plus d'un millénaire... Parfois en résonance avec le présent : "À l'époque médiévale, comme à la Révolution les Mayennais se sont toujours levés pour garder leur hôpital vivant. À l'époque moderne, on a aussi vu la population défendre à plusieurs reprises son hôpital. Il y avait une histoire à raconter, entre hôpital médiéval et enjeux de l'établissement moderne."