A Metz, la tête gonflable de Donald Trump dans la Moselle fait cancaner

"Everything is fine" de Jacques Rival

Metz, France

C'est l'oeuvre du festival Constellations dont tout le monde parle depuis son installation, vendredi dernier : "Everything is fine", de Jacques Rival. Installée sur les berges de la Moselle, à Metz, à deux pas de la place de la Comédie, elle présente une tête gonflable de Donald Trump en train de couler dans la rivière, tout en faisant le signe que tout va bien.

Une réflexion sur la position américaine en matière d'environnement

Une oeuvre accompagnée aussi d'une bande-son, un discours du président américain, auquel sont superposés des bruits de glouglou, là aussi, comme s'il était en train de couler. Le tout se veut une réflexion sur la position américaine en matière d'environnement, après le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris.

Une polémique ? C'est un peu exagéré."

L'installation suscite en tout cas beaucoup de réactions, principalement sur les réseaux sociaux, et aussi sur le pont de la Comédie, où les passants ne sont pas indifférents à ce gros ballon flottant : "Si on avait mis la tête de notre président, je ne sais pas si on aurait été très contents", s'interroge l'un d'entre eux. Pascale, une Thionvilloise de passage à Metz, elle, prend ça "avant tout pour de l'humour. Au pire, soit on en rit, soit on est indifférent. Une polémique ? C'est un peu exagéré".

"En bien ou en mal", l'oeuvre fait réagir

En tout cas Hacène Lekadir, l'adjoint au maire en charge de la culture: "Moi, j'aime bien cette idée que celui qui passe devant, celui qui voit une photo, réagit. En bien ou en mal, mais il réagit. C'est là où, quelque part, on a gagné quelque chose, et on parle aussi de Metz."

En attendant que Donald Trump lui-même réagisse (!), l'oeuvre Everything's Fine est à voir dans le cadre du parcours Pierres Numériques du festival Constellations, à partir de la tombée de la nuit, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche.