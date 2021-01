A Meung sur Loire, l'urgence absolue d'un chantier gigantesque pour préserver le château

Xavier Lelevé, le propriétaire du château de Meung sur Loire, grimpe sous les toits de la façade sud de son édifice. Nous sommes dans une partie du château qui ne remonte pas à 861, comme le tout premier édifice construit sur les lieux, mais dans une partie construite au 15ème siècle.

Les seaux d'eau s'accumulent sous les toits du chateau de Meung sur Loire © Radio France - Anne Oger

Et sous les toits, dans les chambres de bonnes utilisées par les nazis comme salles d'interrogatoire pendant l'Occupation, on blêmit. Les bassines, les bidons coupés en deux, tout ce qui peut faire office de récipient, s'entassent, s'accumulent, il y en a partout. Ils sont remplis d'eau de pluie, celle des fortes précipitations du mois de décembre dernier, qui ont rempli d'effroi les propriétaires.

Un champignon et des pierres qui s'effritent

Car l'humidité créée par ces fuites dans la toiture a des conséquences terrifiantes : elle favorise la prolifération d'un champignon, la mérule, qui inquiète beaucoup les propriétaires de monuments historiques. "Elle est redoutable, elle attend son heure et lance ses filaments à la recherche du bois, et elle le ronge". L'an dernier il a fallu remplacer tout le parquet en chêne d'un parquet de Versailles, dans l'un des salons du rez-de-chaussée.

Mais il y a pire : l'humidité ronge la pierre en façade du château, et surtout les chaînes d'angle, ce sont les éléments en pierre aux quatre coins du bâtiment, qui en soutiennent toute la structure.

Si on attendait encore, le château tomberait

Sur l'échafaudage déjà installé, puisque les travaux de rénovation, heureusement, ont pu débuter, Xavier Lelevé mesure l'ampleur des dégâts : "regardez, la pierre s'effrite entre mes doigts, elle ne tient plus, nous n'avons pas de temps à perdre, si on attendait encore pour mettre le château à l'abri de l'humidité, il tomberait !"

40 mètres cubes de pierre à changer et 26 000 ardoises à remplacer © Radio France - Anne Oger

L'enjeu est colossal, le budget aussi : plus de 800 000 euros. Il faut changer 26 000 ardoises et 40 mètres cubes de pierres. L'Etat apporte 70% des fonds : "quand la conservatrice de la direction régionale des affaires culturelles est venue, elle nous a dit qu'il fallait agir très vite". Le département du Loiret, lui aussi, a pris la mesure des besoins et décidé d'apporter un financement, en plein épidémie de Covid 19 et donc de fermeture du site.

Une ardoise au nom de chaque donateur

Le château de Meung sur Loire fait aussi partie des bénéficiaires du nouveau loto du patrimoine lancé en septembre 2020 par Stéphane Bern.

Enfin, Xavier Lelevé avec l'aide de la Fondation de France, a pu lancer une souscription auprès des entreprises et des particuliers, afin de recueillir les 74 000 euros nécessaires pour boucler le budget. Le principe est simple : chacun peut financer l'achat d'une ardoise, pour un montant de 30 euros, et y faire inscrire son nom ou celui de la personne de son choix.

La toiture du château sur la façade sud © Radio France - Anne Oger

L'opération lancée elle aussi en septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, a recueilli un grand succès, mais un tiers des besoins reste encore à financer, il manque 30% des 74 000 euros espérés. "La souscription dure jusqu'en octobre, on pense y arriver, mais on veut rappeler et montrer à quel point c'est concret, la préservation du patrimoine", confie Xavier Lelevé.