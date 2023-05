À Meymac le beau souvenir du tournage de "Pour l'honneur" qui sort ce mercredi sur les écrans

Sur les écrans voilà un film made in Corrèze : "Pour l'honneur" réalisé par Philippe Guillard sort ce mercredi. Il est interprété entre autres par Olivier Marchal, Olivia Bonamy et Matthieu Madénian. Il raconte l'histoire de deux villages du sud de la France, Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains qui se livrent une guerre rugbystique sans merci. L'arrivée de migrants va permettre à Tourtour de peut-être enfin gagner sur le terrain.

L'hôtel en vedette

Le film a été tourné l'été dernier essentiellement en Corrèze, à Brive, Dampniat, Uzerche mais surtout à Meymac. La commune du plateau de Millevaches tient le rôle de Tourtour-les-Bains. Avec en vedette notamment l'hôtel Le Millésime qui dans le film appartient à Olivier Marchal. Et on le voit beaucoup à l'écran se réjouit son vrai propriétaire Sébastien Turquois. "Ils ont pris complètement l'intérieur en fait pour faire les loges. Et après ça a été joué dans certaines pièces". Idem dans l'épicerie Pêle-Mêle de Mélanie Flament investie par l'équipe toute une journée de tournage : "On la voit beaucoup à l'écran. En plus c'est une scène un peu marquante, un peu rigolote. C'est une fierté !"

Les vrais joueurs du CA Meymac sur le terrain

Beaucoup de Meymacois apparaissent aussi dans le film. Les joueurs du CA Meymac en particulier y jouent leur propre rôle en quelque sorte lors des vues de matchs de rugby. Le numéro 10 Quentin Vinzant se souvient d'une journée somme toute bien longue pour faire et refaire les prises. Mais avec une ambiance exceptionnelle. Il faut dire que leurs entraîneurs du jour étaient Aurélien Rougerie et Elvis Vermeulen. "Ils ont été très très sympas. Ils sont restés le soir au marché de pays avec nous pour boire quelques bières !".

Une suite ?

Une belle ambiance et une convivialité unanimement rapportées par tous les habitants. "Ils ont vécu 6 semaines avec nous en fait, se souvient Mélanie Flament*. Ils venaient faire leurs courses ici. On parlait avec eux"*. Et elle ajoute : "ils étaient je crois assez tristes de partir. Ils se sont très très bien sentis ici". Et s'ils revenaient ? La question peut se poser. Philippe Guillard a laissé entendre que si le film était un succès il pourrait lui donner une suite.