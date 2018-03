Migennes, France

Les passants sont forcement surpris. Sur la façade d’un immeuble de Migennes, depuis plusieurs jours, on peut voir de drôles de choses : un poste de télévision, une machine à laver, ou un bureau. Ces objets, laissés par les anciens occupants de l’immeuble, ont été repeints en jaune, en vert ou en rouge et fixés sur toute la hauteur de la tour de six étages, soit 200 mètres.

Une image en 3D

Une œuvre du plasticien icaunais Patrice Ferrasse, réalisée à la demande du bailleur social Domanys. "Tous ces objets sont des objets du quotidien. De la machine à laver au meuble de cuisine. L’aspirateur, l’ordinateur... On a l’impression d’être face à une image en 3D", explique l’artiste.

Cette installation interpelle les habitants du quartier. "Je l’ai aperçu oui, il y a des canapés, des trucs comme ça. Pourquoi pas ? C’est mignon", s’exclame Bernard, qui n'en revient toujours pas.

L'oeuvre éphémère sera inaugurée le 21 avril prochain en présence des habitants de Migennes © Radio France - Damien Robine

Une œuvre éphémère

Même sentiment pour Carole, qui habite juste en face de l’immeuble : "J’aime bien, je trouve qu’ils devraient faire ça sur tous les bâtiments. En plus, on le voit jusqu’en bas, jusqu’au canal. Avec ma sœur, on se disait qu’il faudrait essayer de s'installer sur le canapé, pour voir", plaisante cette migennoise.

L’œuvre est éphémère. Et sa destruction fait vraiment partie de la création : "la destruction va être documentée. Des images ont déjà été faites grâce à un drone. Et cela va donner un livre. Pour l’instant, ce qu’on voit, c’est la couverture du livre", explique Patrice Ferrasse, l’artiste.

L’installation sera inaugurée le 21 avril en présence des habitants de la ville, et notamment des anciens habitants de l'immeuble, qui ont tous été relogés en décembre. Ensuite, l’immeuble sera détruit et remplacé par un jardin.

