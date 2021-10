A Moncoutant-sur-Sèvre, l'artiste Lhomé fait slamer des séniors

Lhomé, slameur et rappeur châtelleraudais est à Moncoutant-sur-Sèvre dans les Deux-Sèvres depuis ce lundi 25 octobre. Il y anime un atelier d'écriture. Deux jours étaient réservés aux séniors, puis à partir de ce mercredi c'est au tour des ados. Les textes seront enregistrés ce vendredi. L'objectif est d'en faire un recueil avec un CD que les participants pourront offrir à leurs proches. Ils doivent aussi être diffusés le vendredi 5 novembre en première partie du concert gratuit de Lhomé à Moncoutant.

Quatre retraités se sont prêtés au jeu, comme Claude "un vieux qui n'aime que la musique classique", dit-il. Cet habitant de Moncoutant qui a "hésité à venir" est finalement "très content". Sur une musique, il lit son texte écrit sur le thème du décompte. "10. Dix fois j'ai dû tourner ma langue dans ma bouche avant de sortir une ânerie. 9. Neuf mois pour faire un enfant, neuf mois que je suis père quelle affaire...".

"L'idée du décompte, c'était de partir de dix à zéro et de faire une phrase ou deux dessus. Mais en apportant toujours quelque chose de soi. Mais c'est dur parce qu'il faut se découvrir, il faut se montrer. Et puis quelquefois, on a peur que les gens voient les petits défauts que vous avez ou les grands défauts", explique Claude.

Je ne vais pas les transformer en Booba, Kaaris ou Joey Starr

Lhomé a plus l'habitude de travailler avec des jeunes. "Là avec ce groupe d'adultes, on est plutôt dans la rencontre. Je vais pas les transformer en Booba, Kaaris ou Joey Starr ce n'est pas le but. C'est de leur dire tiens avec des mots, accompagnés d'une musique, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir ?". L'artiste qui a "toujours considéré que l'écriture est quelque chose qui nous réaligne dans nos vies, qui nous fait du bien. C'est un temps pour eux. Mais on ne fait pas que écrire. On discute, on grignote. On passe des moments de vie en fait".