Monéteau, France

Au milieu de la piste, Tom, Zaky, Mélina, Line et Ève font de grands signes. Aujourd'hui, c'est course de relais. Les élèves de CM1 et CM2 doivent faire le tour de la piste le plus vite possible avec un anneau jaune ou un cube de mousse entre les mains, puis transférer l'objet à un camarade : "pour l'instant personnes n'est tombé dans le groupe, ça va. Il faut essayer de se dépasser et pousser sur les jambes". Objectif : aller le plus vite possible au risque... de finir sur les fesses, comme Tom. "Mais l'important, c'est de se relever !", souligne-t-il avec philosophie.

Certaines préfèrent prendre la pose que patiner... © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Les garçons interrogés recherchent la vitesse, et les filles s'intéressent plus aux figures artistiques. Tous confient regarder les Jeux Olympiques d'hiver. Un nom de patineur? "Martin Fourcade?" Presque... "Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron !" C'est mieux. Anne-Catherine Blot encadre sa classe, et elle remarque bien l'engouement J-O : "on va médiatiser une personne, donc _les enfants se disent qu'ils pourraient peut-être eux aussi devenir des champions"_.

Alexandre Riccitelli, huit fois champion d'Italie, transmet sa passion aux écoliers. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Alexandre Riccitelli, huit fois champion d'Italie de patinage, donne les instructions. Pour lui, le succès s'explique par l'infrastructure : il y a moins de cent pistes couvertes de cette taille en France, de quoi progresser rapidement. "Ils se déplacent avec de bons appuis", remarque le champion. "Ils sont capables de faire des croisés, d'aller en avant, en arrière..."

Non, si la photo est floue ce n'est pas la faute du photographe, c'est parce que les patineurs en herbe vont trop vite ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Si la grande majorité ne continuera pas à patiner, il y a des exceptions. "Parce que j'aime bien", souffle un enfant. _"_C'est bien de s'entraîner, et de montrer comment patiner aux gens qui ne savent pas." Peut-être, qui sait, le futur Bryan Joubert icaunais.