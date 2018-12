À Monéteau, il joue le père Noël depuis 20 ans

Monéteau, France

C'était il y a 20 ans. Gérard fait partie des bénévoles qui lancent le marché de Noël de Monéteau. "On m'a sollicité pour faire le père Noël, et depuis j'ai recommencé chaque année", sourit-il.

Une douzaine de prestations par an

Pour Gérard, le mois de décembre a des allures de marathon. Parce qu'il n'est pas présent que sur le marché de Noël de Monéteau : "là je crois que j'en suis à ma douzième demande pour faire le père Noël, confie-t-il. Les écoles, le Noël du personnel de la mairie, les sapeurs-pompiers d'Auxerre, et tous les enfants de Monéteau, en deux rencontres au Skénéteau".

Mais s'il en fait autant, c'est avant tout par passion : "c'est magique pour moi, _c'est l'accueil des enfants qui me porte le plus_. C'est tellement admirable, de les voir des fois s'accrocher au père Noël, et de lui faire des bisous !". Et pour tout ça, Gérard n'a jamais réclamé un centime, il a toujours fait le père Noël bénévolement.

"Ce qui me plait, c'est le sourire des enfants, l'accueil des enfants, même des parents !"

À Monéteau Gérard est une figure, pour les petits, mais aussi pour les grands ! François anime le marché de Noël depuis dix ans : "c'est un amoureux de ce qu'il fait ! Il dégage une énergie extraordinaire. C'est le cœur qui est là, et ça ça n'a pas de prix à mon sens".

Bientôt en Saint-Nicolas

Un attachement qui fait qu'à Monéteau, on a du mal à imaginer un autre père Noël que Gérard : "on aimerait bien le garder celui-là, encore longtemps !", espère François. Et l'intéressé a l'air plutôt prêt à continuer : "c'est parfois un peu lourd, mais tant que je pourrais, je serai présent", assure le père Noël.

Tellement présent que le costume de père Noël ne semble plus lui suffire : samedi, il sera sur les quais de l'Yonne à Auxerre, cette fois pour jouer Saint-Nicolas.